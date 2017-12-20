20.12.2017 | 14:10

Во вторник, 19 декабря, в ходе совместной штабной тренировки сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и ГУ «ППСЦ» был ликвидирован затор на участке с 617-го по 271-й километр федеральной трассы М5 «Урал».

По легенде, на этой территории из-за выпадения обильного количества снега и гололеда затруднилось движение транспорта.

Тренировка проводилась в два этапа. На первом участники учений разведывали район затора, обеспечивали обогрев, питание, оказывали медицинскую и психологическую помощь водителям и пассажирам, доставляли пострадавших в больницу.

Также организовывалось оповещение населения о нарушении движения на дороге и планируемых сроках его восстановления, проезд транспорта в обход затора.

На втором этапе спасатели должны были обеспечить восстановление сообщения в штатном режиме, для чего расчищали дорожное полотно от гололеда и снега, освобождали проезжую часть.

«Подобные учения проводятся с целью совершенствования практических действий при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, а также достижения слаженности в работе», - пояснили в пресс-службе ППСЦ.