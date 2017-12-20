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Общество | Опубликован график работы лечебных учреждений в новогодние праздники

20.12.2017|09:18
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Региональный минздрав определил порядок работы медицинских организаций в предстоящие выходные и праздники.

Все дни с 30 декабря 2017 по 8 января 2018-го включительно населению в полном объеме будет оказываться скорая медицинская помощь, а также специализированная в условиях круглосуточных стационаров.

В этот период в поликлиниках с 8:00 до 14:00 станут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарств, выдаче листков нетрудоспособности и другим видам услуг.

Все эти дни с 8:00 до 14:00 будут работать контакт-центры для записи на прием к врачам-специалистам. Телефоны для записи на прием к врачу взрослых пациентов - 999-130 или 8-937-431-54-40, детей - 990-130 или 8-937-412-60-29.

Вызвать врача на дом можно будет по тем же телефонам с 8:00 до 11:00.

Для оказания первичной специализированной помощи приемы врачей-специалистов в поликлиниках пройдут 30 декабря, 3, 4, 5, 6 и 8 января по расписанию приемов субботнего дня.

При возникновении спорных вопросов или непредвиденных ситуаций можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно, телефоны можно найти здесь.

«Также специалисты регионального минздрава будут дежурить на горячей линии (тел. 8-987-516-98-82 или короткий 22-98-82)» - сообщили в пресс-службе министерства.

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