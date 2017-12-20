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Общество | Купить «двушку» в Спутнике по сниженной цене можно только до 31 декабря

20.12.2017|15:59
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В Городе Спутнике близится к завершению предновогодняя акция по снижению цен на двухкомнатные квартиры в строении № 63.

Более удачного предложения для желающих улучшить свои жилищные условия нет. Для примера: сейчас «двушка» площадью 51,8 кв. м стоит всего 1 996 000 рублей. Другие квартиры в строении № 63 тоже порадуют приятными ценами.

Основное преимущество этого дома для мам и пап – близость инновационной школы на 1 100 мест. Вам не придется возить туда ребенка утром и забирать в обед: путь до школы займет не больше пяти минут. Также в шаговой доступности детский сад, магазины, бассейн, набережная и тропа здоровья.

Сейчас 63-е строение готовится к сдаче, в квартирах сделана качественная черновая отделка, а по желанию покупателя холдинг готов выполнить отделку под ключ класса эконом, комфорт либо люкс.

Приобрести квартиру в 63-м строении по сниженной цене можно до 31 декабря 2017 года.

Для удобства гостей Спутника холдинг «Термодом» каждую субботу устраивает экскурсии по сданным и строящимся домам. Специалисты компании показывают квартиры, рассказывают о возможностях их приобретения, отвечают на возникающие вопросы и знакомят посетителей с микрорайоном.

В 9:30 бесплатный автобус отправляется от дополнительного офиса на проспекте Строителей, 82 (остановка «Аптека»), в 10:00 забирает всех желающих от офиса на улице Московской, 107, и едет в Город Спутник. Традиционно поездка завершается посещением набережной. А после экскурсии автобус везет всех обратно – на улицу Московскую и проспект Строителей.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в строении № 63, условиями кредитования и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Телефон 8 (8412) 28-28-28. 

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