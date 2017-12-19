19.12.2017 | 11:02

С 1 января 2018 года увеличивается размер ежемесячного пособия на содержание сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такое решение было принято на сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся во вторник, 19 декабря.

На детей до З лет размер ежемесячных денежных выплат возрастет с 9 670 до 10 120 рублей, от З до 7 лет - с 9 470 до 10 020 рублей, от 7 до 11 лет - с 11 770 до 12 490 рублей, от 11 до 18 лeт - с 12 590 до 13 430 рублей.

Также с 1 января 2018 года повышается размер денежной компенсации выпускникам организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расходов на самостоятельное приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Выплата будет составлять 69 520 рублей - это на 4 020 больше, чем в 2017 году.