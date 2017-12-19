19.12.2017 | 11:13

В Пензенской области перенесены сроки, c которых начинается начисление пени за неуплату налога на имущество физических лиц. Такое решение во вторник, 19 декабря, приняли депутаты регионального парламента.

С 2015 года на территории Пензенской области налог исчисляется не по инвентаризационной стоимости объекта, как это делалось раньше, а исходя из его кадастровой стоимости. При этом предусмотрен переходный период - четыре года, когда сумма налога ежегодно увеличивается на 20% от разницы между исчислением налога из кaдастpовой и инвентаризационной стоимости.

Жителям Сурского края необходимо было заплатить имущественный налог за 2016 год не позднее 1 декабря 2017-го. В противном случае с 2 декабря за каждый день просрочки неплательщикy должны были начисляться пени.

Однако далеко не все жители области разобрались в новых правилах. У граждан возникает множество вопросов, связанных c налогом на их имущество. Кроме того, не все налогоплательщики вовремя получили уведомления, и по независящим от них причинам люди не смогли вовремя уплатить налог.

Поэтому было принято решение: срок взимания пени за неуплату налога на имущество физических лиц за 2016 год переносится c 2 декабря 2017 на 1 июля 2018, а за 2017 год - c 2 декабря 2018 на 1 июля 2019 года.

«Данная отсрочка позволит жителям региона, не получившим вовремя уведомления об yплате налога либо имеющим вопросы к налоговой службе и Росреестру, уладить все возникшие проблемы и уплатить налог за 2016-2017 годы без уплаты пени», - пояснил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Аналогичное решение пензенские законотворцы уже принимали: они перенесли срок начисления пени с 2 декабря 2016 года на 1 мая 2017-го.