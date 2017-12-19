19.12.2017 | 17:32

Федеральная антимонопольная служба отчиталась о своей деятельности за уходящий 2017 год.

В Пензенской области количество дел о нарушениях антимонопольного законодательства снижается - такова реакция на предупреждения УФАС. Зато не слишком положительная динамика наблюдается по контролю в сфере закупочной деятельности.

Половина жалоб, поступивших в Управление в 2017 году, связана именно с такой проблемой. Основные нарекания вызывает работа органов местного самоуправления.

Так, служба выдала приказ о возбуждении дела в отношении МУП по очистке города Пензы.

«К нам обратились практически все хозяйственные субъекты, которые осуществляют сбор и транспортировку мусора. Они получили уведомления от МУП по очистке города о том, что с 1 января 2018 года в связи с увеличением тарифов на утилизацию МУП расторгает договоры с данными перевозчиками», - сообщила руководитель УФАС по Пензенской области Оксана Кузнецова.

По сведениям, которыми располагают антимонопольные органы, тариф на сегодняшний день не пересмотрен. А если бы он и изменился, то это отразилось бы исключительно на условиях договора в части цены, а не стало поводом для его расторжения.

Также в день пресс-конференции был подписан указ о возбуждении дела относительно организаторов взимания процента за детское питание. Речь о безналичных платежах по системе «Электронная школа».

«Экономического обоснования на наш запрос об объективной необходимости данного повышения, причем на одинаковый размер этого процента за переводы, нам со стороны данных субъектов представлено не было», - пояснила Оксана Кузнецова.

При подведении итогов антимонопольное ведомство отметило снижение нарушений в сфере рекламы. Бизнес становится все более социально ответственным.

Руководитель поздравил своих коллег с наступающим Новым годом - им еще многое предстоит сделать вместе.

«Хочу пожелать всего самого наилучшего! Здоровья, конечно; и самое главное - чтобы близкие и родные люди всегда были рядом с нами, были здоровы и счастливы. Поверьте, в нашей жизни это самое главное, все остальное пройдет», - обратилась к коллегам Оксана Кузнецова.