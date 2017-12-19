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Общество | В Пензе на совещании с городским активом обсудили проблему теплосетей

19.12.2017|18:12
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В Пензе необходимо заменить 340 км труб тепловых сетей, чтобы привести коммуникации в удовлетворительное состояние. Такие данные мэр города Виктор Кувайцев озвучил на традиционном ежегодном совещании с городским активом.

«Для решения проблем с сетями в этом году утверждена инвестиционная программа Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» по модернизации и реконструкции магистральных сетей теплоснабжения города на 2018 - 2020 годы. В соответствии с программой в следующем году запланировано вложить в строительство, модернизацию и реконструкцию трубопроводов более 300 миллионов рублей», - доложил Виктор Кувайцев.

При этом муниципалитет ведет активную работу по созданию альтернативных источников тепла. Вводят в эксплуатацию наружные газовые котлы в небольших домах, а также устанавливают модульные котельные. С их помощью в скором времени будут отапливать четыре пензенских больницы, а пока идет монтаж оборудования.

«В проекте бюджета на эти цели в следующем году заложено 10 миллионов рублей. И мы эту работу будем продолжать», - добавил мер Пензы.

Для решения этих задач будут привлекать и средства инвесторов.

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Гость|19.12.2017 18:45|

Актива пригласили, а пассиву опять бананов полный зад напихают, а он заплатит еще за это.

Гость|19.12.2017 18:51|

На кирова-3 хотели модульную котельную ставить, а потом "времено" кинули тонкие трубы от заксобра. Люди мерзут. но уверены, что это временно - навсегда!

Гость|19.12.2017 18:55|

поподробнее по кирова 3

Имя: Гость
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