19.12.2017 | 18:12

В Пензе необходимо заменить 340 км труб тепловых сетей, чтобы привести коммуникации в удовлетворительное состояние. Такие данные мэр города Виктор Кувайцев озвучил на традиционном ежегодном совещании с городским активом.

«Для решения проблем с сетями в этом году утверждена инвестиционная программа Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» по модернизации и реконструкции магистральных сетей теплоснабжения города на 2018 - 2020 годы. В соответствии с программой в следующем году запланировано вложить в строительство, модернизацию и реконструкцию трубопроводов более 300 миллионов рублей», - доложил Виктор Кувайцев.

При этом муниципалитет ведет активную работу по созданию альтернативных источников тепла. Вводят в эксплуатацию наружные газовые котлы в небольших домах, а также устанавливают модульные котельные. С их помощью в скором времени будут отапливать четыре пензенских больницы, а пока идет монтаж оборудования.

«В проекте бюджета на эти цели в следующем году заложено 10 миллионов рублей. И мы эту работу будем продолжать», - добавил мер Пензы.

Для решения этих задач будут привлекать и средства инвесторов.