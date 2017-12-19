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Общество | В 2017 году 33 наркомана лишились водительских удостоверений

19.12.2017|10:57
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В 2017 году в Пензенской области активно велась работа по лишению наркозависимых лиц специальных прав.

Так, в судах были рассмотрены и удовлетворены 33 заявления о прекращении права на управление транспортом в отношении наркоманов.

«Кроме того, прокурор Ленинского района также в судебном порядке добился прекращения у наркозависимого лица права на ношение и хранение оружия», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|19.12.2017 11:24|

Лучше бы активно работа велась по выявлению коррупционеров...

Гость|19.12.2017 12:14|

penzainform.ru писал(a):

о прекращении права на управление транспортом в отношении наркоманов.
А с алкоголиками когда займутся?

Гость|19.12.2017 12:23|

Лучше бы активно работа велась по выявлению коррупционеров...В ПРОКУРАТУРЕ!!!

Гость|19.12.2017 12:25|

Лучше бы активнее велась работа по их истреблению .

Гость|19.12.2017 12:37|

Гость писал(a):

Лучше бы активно работа велась по выявлению коррупционеров
А зачем?

Гость|19.12.2017 17:50|

А среди этих 33 лишонных есть чиновники . Если нет то не поймали или не хотят поймать .

Гость|19.12.2017 17:56|

Нарики должны быть приравнены к бешеным собакам . Они неизлечимы и не дожидаясь от них беды необходимо их утилизировать .

Гость|19.12.2017 18:22|

Я вот не пойму одного . Наркоманов в Арбеково полным полно . Бегают стаями целый день по улице . Потом пропадают . Проходит гдето пол года они и теже появляются недели вде три их видно потом опять проподают . Вопрос их отправляют куда то или что то другое ?

Имя: Гость
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