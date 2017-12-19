19.12.2017 | 10:57

В 2017 году в Пензенской области активно велась работа по лишению наркозависимых лиц специальных прав.

Так, в судах были рассмотрены и удовлетворены 33 заявления о прекращении права на управление транспортом в отношении наркоманов.

«Кроме того, прокурор Ленинского района также в судебном порядке добился прекращения у наркозависимого лица права на ношение и хранение оружия», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.