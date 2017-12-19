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Общество | Пензенская область получит метлу для борьбы со стихийными свалками

19.12.2017|14:04
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Пензенская область вошла в десятку самых неблагополучных в России по наличию несанкционированных свалок. Эта информация была озвучена на итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта, проходящем в Москве 18-19 декабря.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» подвели итоги деятельности региональных властей по устранению незаконных навалов мусора. Как сообщил координатор проекта, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, работа охватила все 85 российских регионов. На ресурс «Интерактивная карта свалок» поступило около 16 тысяч обращений от граждан. На данный момент 6 667 несанкционированных свалок ликвидированы.

На итоговом «Форуме действий» было решено отметить лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками.

«Первым десяти главам лучших регионов (Томская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Новосибирская, Тульская области, Республика Татарстан, Ростовская, Московская, Рязанская, Кировская области) мы по почте отправим экологически чистые банные веники, чтобы они, проделав непростую работу по наведению чистоты в своем регионе, могли перевести дух и попариться в бане на новогодних праздниках.

Последним десяти (Магаданская, Владимирская области, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская, Самарская области, Приморский край, Курская область, Забайкальский край, Пензенская область, Республика Бурятия) мы направим метлы, которые должны стать для глав регионов сигналом, что им пора приступить к работе по проведению генеральной уборки в своем регионе и более оперативно реагировать на обращения жителей», - пояснил Гутенев.

В Пензенской области организуют всевозможные мероприятия по уборке мусора и ликвидации стихийных свалок. Так, за время акции «Чистый берег», в которой приняли участие более двух тысяч школьников, площадь убранной территории составила 210 639 кв. м.

Тема борьбы с несанкционированными свалками неоднократно обсуждалась в правительстве. Например, в июле этого года первый заместитель председателя правительства Андрей Кулинцев предложил привлекать сотрудников Государственной инспекции маломерных судов, патрулирующих берега Сурского водохранилища, к поимке нечистоплотных граждан, а также использовать квадрокоптеры для фиксации нарушителей природоохранного законодательства.

Источник — фото с сайта onf.ru
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Гость|19.12.2017 14:25|

И кусок ржавой трубы пришлите.

Гость|19.12.2017 14:29|

А может жителям пора самим прекратить гадить и образовывать эти свалки? Сами по себе они не возникают из ниоткуда. Если им лень донести до мусорки или контейнерного бака, то почему другие должны убирать за ним. Забыли пословицу: чисто там, где не сорят.

Гость|19.12.2017 14:30|

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы соску не просило!!!

Гость|19.12.2017 14:45|

никамунимишаит(с)

Гость|19.12.2017 14:48|

Гость писал(a):

никамунимишаит(с)
Ты сюда попал из Мордовинформ ?

Гость|19.12.2017 14:50|

Гость писал(a):

А может жителям пора самим прекратить гадить и образовывать эти свалки? Сами по себе они не возникают из ниоткуда. Если им лень донести до мусорки или контейнерного бака, то почему другие должны убирать за ним. Забыли пословицу: чисто там, где не сорят.
За каждым полицейского не поставишь. А свалки организуют не только пешеходы а еще водилы на самосвалах, которые вываливают мусор где поближе.

Гость|19.12.2017 14:56|

Рязань рядом с Пензой,в 10ке лучших,Пенза в 10ке худших,вроде недалеко можно сходить поучится

Гость|19.12.2017 15:02|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

никамунимишаит(с)

Ты сюда попал из Мордовинформ ?

вообще-то нет, но так-то Саранск почище будет. Просто хотел постебаться над Мордовией?

Гость|19.12.2017 16:22|

если Иванов захочет навести порядок.то в Пензе будут стоять по стойке смирно или бегать как бобики.

Гость|19.12.2017 16:40|

То гробы то венки, теперь вот веник.

А так хочется в антракте на цирковом представлении кленового сока попить и посидеть на мебели набитой кузнецким поролоном с нового завода.

Гость|19.12.2017 17:12|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):

никамунимишаит(с)

Ты сюда попал из Мордовинформ ?

вообще-то нет, но так-то Саранск почище будет. Просто хотел постебаться над Мордовией?
Саранск от Пензы отличается как небо от земли: в Саранске чисто.

Гость|19.12.2017 17:56|

Около моста на Батайской тоже организована свалка. Все кто не заключили договора на вывоз ТБО туда сваливают и вдоль Черниговской то же самое.

Гость|19.12.2017 18:13|

Ещё веник нужен, чтоб в администрации подмести! И в Ужкх!

Гость|19.12.2017 18:58|

Гость писал(a):

Рязань рядом с Пензой,в 10ке лучших,Пенза в 10ке худших,вроде недалеко можно сходить поучится
Хватит им подсказывать как в командировках бюджетные средства транжирить. Без этого из поездок не вылазеют

Имя: Гость
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