19.12.2017 | 14:04

Пензенская область вошла в десятку самых неблагополучных в России по наличию несанкционированных свалок. Эта информация была озвучена на итоговом «Форуме действий» Общероссийского народного фронта, проходящем в Москве 18-19 декабря.

Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» подвели итоги деятельности региональных властей по устранению незаконных навалов мусора. Как сообщил координатор проекта, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, работа охватила все 85 российских регионов. На ресурс «Интерактивная карта свалок» поступило около 16 тысяч обращений от граждан. На данный момент 6 667 несанкционированных свалок ликвидированы.

На итоговом «Форуме действий» было решено отметить лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками.

«Первым десяти главам лучших регионов (Томская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Новосибирская, Тульская области, Республика Татарстан, Ростовская, Московская, Рязанская, Кировская области) мы по почте отправим экологически чистые банные веники, чтобы они, проделав непростую работу по наведению чистоты в своем регионе, могли перевести дух и попариться в бане на новогодних праздниках.

Последним десяти (Магаданская, Владимирская области, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская, Самарская области, Приморский край, Курская область, Забайкальский край, Пензенская область, Республика Бурятия) мы направим метлы, которые должны стать для глав регионов сигналом, что им пора приступить к работе по проведению генеральной уборки в своем регионе и более оперативно реагировать на обращения жителей», - пояснил Гутенев.

В Пензенской области организуют всевозможные мероприятия по уборке мусора и ликвидации стихийных свалок. Так, за время акции «Чистый берег», в которой приняли участие более двух тысяч школьников, площадь убранной территории составила 210 639 кв. м.

Тема борьбы с несанкционированными свалками неоднократно обсуждалась в правительстве. Например, в июле этого года первый заместитель председателя правительства Андрей Кулинцев предложил привлекать сотрудников Государственной инспекции маломерных судов, патрулирующих берега Сурского водохранилища, к поимке нечистоплотных граждан, а также использовать квадрокоптеры для фиксации нарушителей природоохранного законодательства.