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Общество | Каток на площади Ленина будет работать с 9:00 до позднего вечера

19.12.2017|16:29
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Время неумолимо спешит навстречу Новому году, и наконец минусовая температура позволила, чтобы в Пензе появился главный городской каток. На площадку размером 20 на 40 м вылили около 25 тонн воды. Пока специальную машину заправляли перед очередным рейсом, ее водитель Сергей поделился секретами своей работы.

«Делается подушка - основание из снега. Потом идет заливка. Сначала льют холодную, потом теплую воду, чтобы лед «проваривался». Потом - подрезка льда, шлифовка и заглаживание», - рассказал Сергей.

Заливка катка на открытом воздухе отличается от того, как делают лед во дворцах спорта. Если в спортивных сооружениях есть специальное холодильное оборудование, то тут - все во власти погоды. Потепление способно разрушить твердую гладь.

«Чистить, убирать, заливать будут с 8:00 до 10:00. В зимние каникулы здесь у нас с 9:00 до позднего вечера будет работать пункт проката коньков», - отметил директор дворца спорта «Рубин» Михаил Ревунов.

Ответственные за каток не теряют оптимизма. По их словам, все-таки зима должна порадовать пензенцев легким морозцем, а значит, и сеансы на площади Ленина обязательно будут.

«В любую погоду. Главное - чтобы было хорошее здоровье», - добавил Михаил Ревунов.

Для того, чтобы площадку могли выровнять и лед получился гладким и комфортным, нужно еще несколько дней.

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