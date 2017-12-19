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Общество | 20 декабря новый корпус школы № 5 в Кузнецке распахнет двери для учеников

19.12.2017|13:03
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С 20 декабря во втором корпусе школы № 5 в Западном микрорайоне Кузнецка начнется учебный процесс. Об этом заявил мэр города Сергей Златогорский на оперативном совещании во вторник, 19 декабря.

Строительство объекта на 375 мест началось после обращения жителей микрорайона, которые жаловались на значительную загрузку существующей школы и просили возвести новое образовательное учреждение.

На совещании первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин доложил, что проект ввода в эксплуатацию нового здания подготовлен, сразу после его подписания в школе будет запущен учебный процесс.

Сергей Златогорский призвал подумать о присвоении образовательной организации имени. «Это должно быть взвешенное решение, связанное с историей города, области или страны, прошу подключить к этому общественность города»,- подчеркнул он.

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Гость|19.12.2017 14:00|

ну как же без имени- всем чтоли новым школам теперь имена дают??????????

Гость|19.12.2017 15:15|

Вы бы лучше нормально объяснили сотням людей, почему их дети полгода шляются по всему микрорайону - по кабинетам в здании бывшего веттехникума, даже в детском саду, но не в школе! Ввод которой анонсировали с августа уже пять раз. Плохие вы танцоры!

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