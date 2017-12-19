19.12.2017 | 13:03

С 20 декабря во втором корпусе школы № 5 в Западном микрорайоне Кузнецка начнется учебный процесс. Об этом заявил мэр города Сергей Златогорский на оперативном совещании во вторник, 19 декабря.

Строительство объекта на 375 мест началось после обращения жителей микрорайона, которые жаловались на значительную загрузку существующей школы и просили возвести новое образовательное учреждение.

На совещании первый заместитель главы администрации Кузнецка Владимир Трошин доложил, что проект ввода в эксплуатацию нового здания подготовлен, сразу после его подписания в школе будет запущен учебный процесс.

Сергей Златогорский призвал подумать о присвоении образовательной организации имени. «Это должно быть взвешенное решение, связанное с историей города, области или страны, прошу подключить к этому общественность города»,- подчеркнул он.