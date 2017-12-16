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Общество | В правительстве области подвели итоги борьбы с нелегальным алкоголем

16.12.2017|16:34
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Очередной этап активного противостояния с незаконной реализацией алкогольной продукции принес свои плоды. Результаты борьбы с зеленым змием в его логове были озвучены на видеоконференции в правительстве региона.

«Проверены 243 объекта, выявлено 14 фактов реализации спиртосодержащей продукции, в том числе семь - реализация водки без лицензии, семь - реализация спиртосодержащей жидкости из частных домовладений», - доложил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Однако попытки наведения порядка на рынке алкогольной продукции пока не привели к желаемым результатам. За десять месяцев уходящего года в Пензенской области от отравления спиртосодержащими жидкостями умер 201 человек.

В некоторых муниципальных образованиях региона наблюдается увеличение количества летальных исходов пьянства, например, в таких районах, как Пачелмский, Мокшанский, а также в городе Заречном.

«Что касается смертей - действительно, в этом году наблюдается их рост, об этой проблеме мы знаем. Но из этих 12 человек только двое отравились метанолом, а остальные - легальной алкогольной продукцией», - подчеркнул и. о. главы города Заречного Алексей Рябов.

Областной месячник по борьбе с незаконным распространением алкогольной продукцией продлится до 6 января 2018 года.

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