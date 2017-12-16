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Общество | В Пензе социальное такси не пускали к медицинскому учреждению

16.12.2017|15:58
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Инвалиды просят обозначить социальное такси специальными медицинские наклейками - красными крестами.

Женщина с ограниченными возможностями рассказала, что испытала трудности с проездом на территорию лечебного учреждения на улице Гагарина. Она, ее муж, сопровождающая и водитель машины единогласно заявили, что около 30 минут ездили вокруг, ожидая, когда поднимется шлагбаум.

«Вызвала утром социальное такси, но, когда мы приехали сюда, нас не пропустили ни с одной стороны, ни с другой. Шлагбаум был закрыт», - рассказала подруга инвалида Наталья Мочалова.

«В результате мы сказали, что позвонили на 11 канал, и нас пропустили. Сама дойти не могу», - пояснила инвалид Елена Латош.

Персонал медицинского центра заверил, что шлагбаум подняли уже через 5 минут после обращения инвалида. Якобы машина изначально просто подъехала к соседней больнице. Там тоже есть преграда, за которую тут не отвечают. Правда, на камеру все это рассказать никто не захотел.

Елена Яковлевна стояла на своем. Претензии к проезду социального такси есть не только в этом учреждении.

«На Богданова, в пятой, в шестой больнице - все возмущаются», - отметила Елена Латош.

Все дело в правовом статусе машины. Это для инвалидов она - почти скорая помощь, а для всех остальных - просто такси.

«Я попросил на вахте объяснить, почему не пускают инвалида в медучреждение. Мы приехали не на частную территорию, а в медучреждение. Главное, что личный транспорт пропускают, санитарный тоже», - возмутился водитель социального такси Анатолий Андреев.

Любопытно, что специальные места для парковки инвалидов на территории этого медицинского учреждения есть, но на них выгрузили коробку с новым лифтом.

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Гость|16.12.2017 17:25|

охранник не разобрался бывает

Гость|16.12.2017 17:57|

penzainform.ru писал(a):

Она, ее муж, сопровождающая и водитель машины единогласно заявили, что около 30 минут ездили вокруг, ожидая, когда поднимется шлагбаум.
Лгут безбожно, в учреждениях буртасского минздрава такого быть просто не может!

Гость|16.12.2017 18:34|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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