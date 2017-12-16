16.12.2017 | 12:00

Порывами на тепломагистралях в Пензе вплотную занялось региональное следственное управление. Первый отдел по расследованию особо важных дел проводит процессуальную проверку по данным фактам.

За последние 10 дней зафиксировано не менее 5 порывов тепломагистралей. Для проведения ремонтно-восстановительных работ от теплоснабжения массово отключались как жилые многоквартирные дома, так и социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы.

Обязанности по обслуживанию и ремонту теплосетей возложены на ПАО «Т Плюс» и МКП «Теплоснабжение». В свою очередь, администрация Пензы контролирует своевременность устранения последствий коммунальных аварий этими организациями.

При проведении проверки будут систематизированы и исследованы все факты порывов тепломагистралей, изучены должностные обязанности работников, проверена изношенность сетей, а также финансирование ПАО «Т Плюс» работ по их замене и ремонту.

Кроме того, следственный орган даст оценку действиям должностных лиц МКП «Теплоснабжение» относительно образовавшейся задолженности на сумму более 1,8 млрд рублей перед ПАО «Т Плюс».

«По результатам проведения доследственной проверки следователями в ближайшее время будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В пятницу, 1 декабря, в Пензе оказался без отопления многоэтажный дом № 30 на улице Кирова.

4 декабря от подачи центрального отопления были отключены 126 жилых домов, 5 школ, 5 детских садов на улицах Нахимова, Вяземского, 8 Марта, Карпинского, Леонова, Ленина, Циолковского, Крупской, Островского, Гагарина, Фурманова и проспекте Победы.

5 декабря без тепла остались 170 жилых домов, 4 школы, 6 детских садов и 2 больницы в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы.

12 декабря из-за порыва на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова в зону отключения попали 67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 объектов здравоохранения по улицам Красной, Чкалова, Куйбышева, Богданова и другим.

13 декабря произошел разрыв участка тепломагистрали в районе проспекта Строителей. Из-за утечки отопление отключили в девяти жилых домах и одном детском саду на улице Ладожской. В этот же день тепло перестало поступать в 16 жилых домов и 2 административных здания на улицах Егорова и Литвинова.

15 декабря теплоноситель перестал поступать в восемь жилых домов на улице Суворова:

отключили отопление и горячую воду из-за повреждений на участке теплотрассы от ТК-1324 до ЦТП № 106.

Затем на улице Нахимова произошел очередной порыв. Без отопления остались жители 106 многоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской.