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Общество | В Пензе новые модульные котельные будут готовы к работе 25 декабря

16.12.2017|15:53
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В субботу, 16 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел новые модульные котельные. Их установка связана с тем, что теплосети ПАО «Т Плюс» слишком часто рвутся.

Директор ООО «Теплоком» Илья Спирькин сообщил мэру ориентировочный срок готовности объектов к работе - 25 декабря.

«К запуску готовятся четыре котельные, от которых будут отапливаться городская больница № 1, клинические больницы № 4 и № 6, а также подстанция скорой помощи № 1. Сейчас идет установка котельных, дымовых труб, изоляция теплотрасс, подключение энергоресурсов», - уточнил Илья Спирькин.

«Глава администрации города выразил надежду, что котельные запустятся к назначенному времени. По его словам, таким образом можно будет избежать большой протяженности сетей», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|16.12.2017 16:12|

Чо, таки соломку подстелили?

penzainform.ru писал(a):

«К запуску готовятся четыре котельные, от которых будут отапливаться городская больница № 1, клинические больницы № 4 и № 6, а также подстанция скорой помощи № 1.
Огласите весь список, пожалуйста. Остальному городу можно на что-то рассчитывать?

Имя: Гость
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