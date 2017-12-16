16.12.2017 | 15:53

В субботу, 16 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел новые модульные котельные. Их установка связана с тем, что теплосети ПАО «Т Плюс» слишком часто рвутся.

Директор ООО «Теплоком» Илья Спирькин сообщил мэру ориентировочный срок готовности объектов к работе - 25 декабря.

«К запуску готовятся четыре котельные, от которых будут отапливаться городская больница № 1, клинические больницы № 4 и № 6, а также подстанция скорой помощи № 1. Сейчас идет установка котельных, дымовых труб, изоляция теплотрасс, подключение энергоресурсов», - уточнил Илья Спирькин.

«Глава администрации города выразил надежду, что котельные запустятся к назначенному времени. По его словам, таким образом можно будет избежать большой протяженности сетей», - сообщили в пресс-службе мэрии.