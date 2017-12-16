16.12.2017 | 12:25

В субботу, 16 декабря, в 11:25 специалисты ПАО «Т Плюс» завершили ремонтные работы на теплосетях на улице Нахимова.

Об этом главе администрации города Пензы Виктору Кувайцеву сообщил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

«В настоящее время идет заполнение системы отопления теплоносителем, который ориентировочно будет подан потребителям в течение двух с половиной часов», - сообщает пресс-служба мэрии.

Порыв на тепломагистрали диаметром 700 мм произошел в пятницу, 15 декабря. Без отопления остались жители 106 многоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской. Первоначально планировалось ликвидировать последствия аварии к полуночи, затем срок был отодвинут еще на 12 часов.

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пензенской области проводит доследственную проверку по фактам порывов на тепломагистралях в Пензе, произошедших в декабре.