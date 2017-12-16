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Общество | В Пензе 50 волонтерам торжественно вручили благодарственные письма

16.12.2017|15:43
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Более 50 волонтеров Пензенской области удостоились наград за проделанную в 2017 году работу. По словам добровольцев, этот период времени оказался насыщенным социальными, культурно-массовыми и спортивными мероприятиями.

«У нас в этом году был «Сабантуй-2017», дал старт череде крупных мероприятий 2017 года. В нем приняли участие более 120 волонтеров, они работали на различных площадках. Также это была спартакиада трудовых коллективов области, спартакиада пенсионеров России», - отметила руководитель центра реализации молодежных инициатив Татьяна Филиппова.

В Пензенской области более 350 постоянно работающих волонтеров. Все они считают, что нашли свое призвание, и понимают, что от их помощи зависит очень многое.

«Все, что происходит на сцене, за кулисами, - это все работа волонтеров. Конечно, большую часть мероприятия обеспечивают организаторы, но без волонтеров, на мой взгляд, это было сделать очень сложно», - подчеркнула волонтер Юлия Кожевникова.

Самым активным добровольцам вручили благодарственные письма от губернатора, Законодательного собрания, региональных министерств и ведомств.

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Гость|16.12.2017 18:35|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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