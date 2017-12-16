Более 50 волонтеров Пензенской области удостоились наград за проделанную в 2017 году работу. По словам добровольцев, этот период времени оказался насыщенным социальными, культурно-массовыми и спортивными мероприятиями.
«У нас в этом году был «Сабантуй-2017», дал старт череде крупных мероприятий 2017 года. В нем приняли участие более 120 волонтеров, они работали на различных площадках. Также это была спартакиада трудовых коллективов области, спартакиада пенсионеров России», - отметила руководитель центра реализации молодежных инициатив Татьяна Филиппова.
В Пензенской области более 350 постоянно работающих волонтеров. Все они считают, что нашли свое призвание, и понимают, что от их помощи зависит очень многое.
«Все, что происходит на сцене, за кулисами, - это все работа волонтеров. Конечно, большую часть мероприятия обеспечивают организаторы, но без волонтеров, на мой взгляд, это было сделать очень сложно», - подчеркнула волонтер Юлия Кожевникова.
Самым активным добровольцам вручили благодарственные письма от губернатора, Законодательного собрания, региональных министерств и ведомств.
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