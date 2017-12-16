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Общество | В четырех районах Пензенской области восстановлено электроснабжение

16.12.2017|10:07
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В 1:51 в субботу, 16 декабря, полностью восстановлено электроснабжение в Белинском, Каменском, Тамалинском и Пачелмском районах. Все населенные пункты подключены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пятницу, 15 декабря, с 13:00 из-за неблагоприятных погодных условий в Пензенской области начались массовые аварийные отключения в распределительных электросетях. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, на 13:30 без электричества остались бытовые потребители 46 населенных пунктов (около 10 200 человек).

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, на объектах работали 17 аварийно-восстановительных бригад (102 человека), 34 единицы техники.

«В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру телефона доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 681-112», - напоминают в пресс-службе управления.

Представители «Пензаэнерго» также призывают жителей к бдительности: в случае выявления поваленных опор или оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние ближе 10 метров. Об аварии следует немедленно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства или по телефону единого контакт-центра ПАО «МРСК Волги» 8-800-775-16-42.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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Гость|16.12.2017 10:55|

penzainform.ru писал(a):

в случае выявления поваленных опор или оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние ближе 10 метров.
умельцы в селах раньше под напряжением на лом снимали- все дела в голошах с красным нутром,если нутро красное-220 держат.

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