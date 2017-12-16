По многочисленным просьбам православных верующих в Богоявленский собор Пензы привезли одну из величайших христианских святынь - частицу мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
«Он никогда не подчеркивает недостоинство человека, его грех, какой-то недостаток, его ошибки, но всегда хочет помочь человеку, чтобы он в своем сердце почувствовал любовь Христову к нему», - отметил помощник настоятеля Богоявленского собора протоиерей Алексий Ладыгин.
Николай Угодник, или Чудотворец, родился в III веке в Малой Азии. Он боролся с язычеством, защищал христианскую веру.
Святого считают покровителем путешественников, заключенных, сирот, детей. С молитвами к нему обращаются все, кто оказался в непростой жизненной ситуации.
«У нас много скорбей, много печалей разных. Я всегда обращаюсь с радостью, всегда говорю о том, что слава Богу, что у Господа есть такие угодники, которые жизнью своей подают пример нам, чтобы мы могли с кротостью, любовью к Богу пройти этот жизненный путь», - поделилась прихожанка Наталья Лопатина.
Поклониться мощам Николая Чудотворца православные смогут до 24 декабря. Богоявленский собор Пензы находится во Дворце культуры железнодорожников.
penzainform.ru писал(a):Нет, это ДК железнодорожников, а собор туда примазывается.