16.12.2017 | 16:50

По многочисленным просьбам православных верующих в Богоявленский собор Пензы привезли одну из величайших христианских святынь - частицу мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

«Он никогда не подчеркивает недостоинство человека, его грех, какой-то недостаток, его ошибки, но всегда хочет помочь человеку, чтобы он в своем сердце почувствовал любовь Христову к нему», - отметил помощник настоятеля Богоявленского собора протоиерей Алексий Ладыгин.

Николай Угодник, или Чудотворец, родился в III веке в Малой Азии. Он боролся с язычеством, защищал христианскую веру.

Святого считают покровителем путешественников, заключенных, сирот, детей. С молитвами к нему обращаются все, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

«У нас много скорбей, много печалей разных. Я всегда обращаюсь с радостью, всегда говорю о том, что слава Богу, что у Господа есть такие угодники, которые жизнью своей подают пример нам, чтобы мы могли с кротостью, любовью к Богу пройти этот жизненный путь», - поделилась прихожанка Наталья Лопатина.

Поклониться мощам Николая Чудотворца православные смогут до 24 декабря. Богоявленский собор Пензы находится во Дворце культуры железнодорожников.