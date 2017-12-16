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Общество | Православные пензенцы смогут поклониться мощам Николая Чудотворца

16.12.2017|16:50
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По многочисленным просьбам православных верующих в Богоявленский собор Пензы привезли одну из величайших христианских святынь - частицу мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

«Он никогда не подчеркивает недостоинство человека, его грех, какой-то недостаток, его ошибки, но всегда хочет помочь человеку, чтобы он в своем сердце почувствовал любовь Христову к нему», - отметил помощник настоятеля Богоявленского собора протоиерей Алексий Ладыгин.

Николай Угодник, или Чудотворец, родился в III веке в Малой Азии. Он боролся с язычеством, защищал христианскую веру.

Святого считают покровителем путешественников, заключенных, сирот, детей. С молитвами к нему обращаются все, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

«У нас много скорбей, много печалей разных. Я всегда обращаюсь с радостью, всегда говорю о том, что слава Богу, что у Господа есть такие угодники, которые жизнью своей подают пример нам, чтобы мы могли с кротостью, любовью к Богу пройти этот жизненный путь», - поделилась прихожанка Наталья Лопатина.

Поклониться мощам Николая Чудотворца православные смогут до 24 декабря. Богоявленский собор Пензы находится во Дворце культуры железнодорожников.

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Гость|16.12.2017 17:19|

penzainform.ru писал(a):

Богоявленский собор Пензы находится во Дворце культуры железнодорожников.
Нет, это ДК железнодорожников, а собор туда примазывается.

Гость|16.12.2017 17:22|

В детстве в 70-е годы ходили туда на Ёлку, на мультфильмы "Ну, погоди!", в библиотеку. Очень печально, что там обосновался собор.

Гость|16.12.2017 17:23|

В этот ДК ещё можно зайти в короткой юбке, или танцевать там? Никого это не оскорбляет ещё?

Гость|16.12.2017 17:25|

можно, только в платках.

Гость|16.12.2017 17:25|

Времена меняются,в детстве все было по другому.

Гость|16.12.2017 17:31|

penzainform.ru писал(a):

Богоявленский собор Пензы находится во Дворце культуры железнодорожников.
Дожили блин до такого, ужасГость писал(a):
В детстве в 70-е годы ходили туда на Ёлку, на мультфильмы "Ну, погоди!", в библиотеку. Очень печально, что там обосновался собор.
аналогично, сколько интересного там происходило. и елки . и кинофильмы, концерты.. теперь превращают в мракобесие

ИМХО: надо пожелание домашним написать, если что чтобы отпели тогда там в Богоявленском соборе им Ф.И. дзержинского,а то,на елки маленький ходил, на танцы когда постарше стал, в кино с деффками, в кружки... там пусть и отпоют тоогда, чего цепочку то прерывать. мож судьба

Гость|16.12.2017 17:36|

А что говорит Серафим( Домнин)?

Гость|16.12.2017 17:41|

Гость писал(a):

Времена меняются,в детстве все было по другому.
Да, времена меняются, но детство тут ни при чём. Почему власти так пекутся о культовых сооружениях? Не слишком ли их много на квадратный метр? Почему православные такие чтимые стали, а те, кто не верит в бога или просто не ходит в эти церкви, какие-то изгои что-ли в государстве, вроде бы пока светском?

Гость|16.12.2017 17:45|

Гость писал(a):

ечально, что там обосновался собор.
Нет там ни какого собора, а временная оккупация потерпит крах.

Гость|16.12.2017 17:45|

Спите трусы

Гость|16.12.2017 17:47|

Гость писал(a):

а те, кто не верит в бога или просто не ходит в эти церкви, какие-то изгои что-ли в государстве, вроде бы пока светском?
Это скоро так и будет, не участвовал в молебне или крестном ходу например по поводу дождя. значит навлек беду, все будут косится, могут ночью и двор спалить. не все с разу только.. но к этому и ведет. ИМХО

Гость|16.12.2017 17:51|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
ечально, что там обосновался собор.
Нет там ни какого собора, а временная оккупация потерпит крах.
Раз уже в открытую заявляют с названием Богоявленский собор, значит, всё уже решено где надо. Ситуация с ДК, как в сказке Заячья избушка.

Гость|16.12.2017 17:59|

Гость писал(a):

Раз уже в открытую заявляют с названием Богоявленский собор, значит, всё уже решено где надо
нахрапом берут, сто пудов..Хотя. у здания есть собственник и думаю он волен делать с ним что захочет..вопрос кто бабло в ремонт будет вносить и содержание БГХимФИД.. ну и парк жалко, оттяпают в скором времени. не всё сразу.

Гость|16.12.2017 18:03|

Гость писал(a):

Спите трусы
А что делать? Нужна пропаганда не ЗОЖ, а нормальной человеческой жизни, лекции о научных достижениях (не наших уже), как в своё время вхождение в народ, опустившегосяся к сожалению до мракобесия, и др. Ваши предложения к возрождению ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

Гость|16.12.2017 18:06|

Алилуйаа! Троекратное...

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Имя: Гость
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