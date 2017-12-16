16.12.2017 | 14:09

В четверг, 14 декабря, 12 жителей Пензенской области, пострадавших на производстве, сели за руль новеньких автомобилей Lada Granta, которые они получили от регионального отделения Фонда социального страхования.

Все транспортные средства специально переоборудованы на заводе с учетом физических возможностей будущих владельцев.

Один человек стал автовладельцем впервые, остальные - повторно, проездив на предыдущих машинах семь лет и получив взамен новые.

«Всего в 2017 году Пензенским региональным отделением ФСС выдано 15 автомобилей. Автотранспортом обеспечиваются все нуждающиеся по медицинским показаниям», - сообщила консультант-руководитель группы по связям с общественностью Пензенского регионального отделения ФСС Марина Горячева.