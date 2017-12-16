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Общество | Пострадавшие на производстве пензенцы получили спецавтомобили

16.12.2017|14:09
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В четверг, 14 декабря, 12 жителей Пензенской области, пострадавших на производстве, сели за руль новеньких автомобилей Lada Granta, которые они получили от регионального отделения Фонда социального страхования.

Все транспортные средства специально переоборудованы на заводе с учетом физических возможностей будущих владельцев.

Один человек стал автовладельцем впервые, остальные - повторно, проездив на предыдущих машинах семь лет и получив взамен новые.

«Всего в 2017 году Пензенским региональным отделением ФСС выдано 15 автомобилей. Автотранспортом обеспечиваются все нуждающиеся по медицинским показаниям», - сообщила консультант-руководитель группы по связям с общественностью Пензенского регионального отделения ФСС Марина Горячева.

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Гость|16.12.2017 14:16|

penzainform.ru писал(a):

Автотранспортом обеспечиваются все нуждающиеся по медицинским показаниям», - сообщила консультант-руководитель группы по связям с общественностью Пензенского регионального отделения ФСС
Самим-то не смешно?

Гость|16.12.2017 15:04|

ВСЕ?????????

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