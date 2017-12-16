16.12.2017 | 11:10

В пятницу, 15 декабря, в администрации Железнодорожного района Пензы прошло собрание председателей уличных комитетов. В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, а также активисты гражданского общества.

Главным вопросом повестки дня стало избрание председателя совета общественности по работе с населением Железнодорожного района. По итогам открытого голосования большинство голосов отдано за кандидатуру полковника медицинской службы в отставке, члена совета ветеранов Пензенской области Сергея Тимофеева.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков пожелал новому председателю совета общественности весомых успехов и выразил благодарность уличкомам за неравнодушие к жизни Железнодорожного района и вклад в развитие города.

«Вы, как никто другой, находитесь на прямой связи с жителями. Вы лучше других знаете проблемы людей и те острые проблемы, которые требуют оперативного вмешательства и решения. Без вашего участия нам бы не удалось решить очень многие вопросы по благоустройству территорий, обустройству парковок, детских площадок, пешеходных дорожек, ремонту дорог и других не менее важных аспектов. Спасибо вам за работу», - сказал парламентарий.

На собрании обсуждались пути развития органов общественной деятельности, содействующих органам местного самоуправления в решении насущных проблем. Кроме того, председателям уличных комитетов были вручены удостоверения.