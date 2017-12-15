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Общество | Завершен областной марафон социальных инициатив «Молодежь моего района»

15.12.2017|15:07
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В четверг, 14 декабря, в Лопатинском районе состоялся финал областного марафона социальных инициатив «Молодежь моего района». На него съехались свыше 500 человек.

Участников многоборья ждали спортивные соревнования по многоборью, выступление агитбригад, литературно-музыкальная композиция «Русские народные игры и забавы», экскурсия по музею школы села Лопатино, встреча с местным поэтом, членом Союза писателей России Александром Васиным, концертная программа.

«Областной марафон социальных инициатив «Молодежь моего района» проводится в Пензенской области с 2014 года. Цель проекта - реализация государственной молодежной политики, повышение качества организации и проведения мероприятий для молодежи, поддержка социальных инициатив», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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