15.12.2017 | 16:02

В пятницу, 15 декабря, в центральном офисе гарантирующего поставщика электроэнергии состоялось награждение победителей акции «Подключи электронную квитанцию».

Первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пенза» Вениамин Африканов в торжественной обстановке вручил специальные подарки 6 счастливчикам, которые были определены методом случайного выбора из 397 новых пользователей сервиса «Электронная квитанция».

Обладателями трех планшетных компьютеров стали собственники лицевых счетов по адресам: г. Пенза, ул. Бакунина, 137-124; г. Пенза, ул. Беговая, 6-1; с. Алексеевка Кузнецкого района, ул. Луговая, 17-1.

Сертификаты на ужин в ресторане вручены следующим пользователям, подключившим «Электронную квитанцию»: г. Пенза, ул. Ладожская, 144-259; с. Засечное Пензенского района, ул. Центральная, 12-20; с. Бессоновка Бессоновского района, ул. Коммунистическая, 17а-1.

Акция проходила с 3 октября по 30 ноября на территории всей области и была направлена на популяризацию среди клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» сервиса «Электронная квитанция», а также на более широкое распространение энергосберегающих технологий.

Для участия в ней потребителям необходимо лишь подключить электронную квитанцию в указанный период. Подключение сервиса является бесплатным и осуществляется любым из наиболее удобных способов:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru (без регистрации или через сервис «Личный кабинет» ООО «ТНС энерго Пенза»);

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго. Личный кабинет» (для OS Android);

- направив заявление по электронной почте (priem@penza.tns-e.ru);

- подав заявление в одном из центров обслуживания клиентов (ЦОК) ООО «ТНС энерго Пенза».

Подключение сервиса гарантирует быструю и надежную доставку счета на электронную почту раньше бумажной версии. Кроме того, по электронной квитанции можно рассчитаться сразу после её получения и не беспокоиться о сроках оплаты.

«Сегодня наряду с очным обслуживанием мы предлагаем нашим клиентам современные интернет-сервисы: весь спектр услуг компании в настоящее время можно получить, не выходя из дома. В том числе потребители по достоинству оценили удобство и надежность «Электронной квитанции» - число пользователей сервиса неуклонно растет.

В свою очередь, мы всегда рады отблагодарить наших клиентов за оказанное доверие приятными подарками, поэтому принято решение проводить данную акцию и в следующем году», - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго», управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.