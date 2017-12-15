15.12.2017 | 17:16

За время, истекшее с начала месячника по борьбе с нелегальным алкоголем, в Пензенской области было проверено 243 объекта, выявлено 14 фактов реализации с нарушениями. В семи случаях водка продавалась без лицензий, еще семь фактов - торговля спиртосодержащей продукцией в домовладениях.

Так, в Мокшанском районе из домовладения было изъято порядка 20 литров спиртосодержащей жидкости. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Об этом доложил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов на заседании межведомственной комиссии при правительстве Пензенской области по профилактике правонарушений, состоявшемся в пятницу, 15 декабря.

«Продажа алкоголя в нашей стране никогда не будет неприбыльной. Поэтому в этой сфере всегда будут правонарушения. Скоро Новый год. А у коммерсантов, как у крестьян, один день год кормит. Они будут пытаться сбыть алкогольную продукцию не только законными, но и незаконными способами. Наша задача - не допустить этого», - подчеркнул Денисов.

По словам начальника управления областного минсельхоза Нины Богач, большую роль в борьбе с нелегальным алкоголем играет активность населения. В частности, группы каждую неделю проводят рейды.

«Наша общественность в поселке Сазанье Сердобского района зафиксировала продажу спиртосодержащей продукции за 100 рублей», - привела пример Нина Богач.

Всего же, по данным Юрия Денисова, в области за 10 месяцев текущего года 201 человек погиб от отравления алкоголем.

Так, в Тамалинском районе в этом году погибли шестеро. Как доложил глава администрации района, одна из женщин кодировалась в 2005 году. Когда муж уезжал на заработки, она срывалась в запой. Еще один мужчина выпил алкоголь - и скорая помощь не довезла его до больницы.

Тем не менее, в районе проводится работа по лечению и кодированию пьющих жителей, причем с положительными результатами. Поэтому в 2018 году планируется продолжить это направление деятельности.

В Заречном от алкоголя умерли 13 человек, тогда как в 2016 году - всего 8. В городе планируется провести межведомственные рейды по всем неблагополучным семьям и лицам, стоящим на учете.