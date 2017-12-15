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Общество | В Пензенской области происходят массовые отключения электроснабжения

15.12.2017|14:51
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В пятницу, 15 декабря, с 13:00 из-за неблагоприятных погодных условий - дождя, ветра с порывами до 16 м/с - на территории Пензенской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных электросетях. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики Российской Федерации.

По состоянию на 13:30 без электроснабжения остались бытовые потребители 46 населенных пунктов (около 10 200 человек).

«Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения. К работам привлечено 12 бригад в составе 26 человек и 12 единиц специальной техники», - сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

3 декабря фронт ледяного дождя прошел через Земетчинский, Вадинский, Башмаковский, Лунинский и ряд других районов. В десятках населенных пунктов в районах Пензенской области, где проживают более 4 тысяч человек, было отключено электричество.

Источник — фото Pixabay.com
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