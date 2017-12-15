15.12.2017 | 17:18

У дворца спорта «Буртасы» чиновников, журналистов, юных спортсменок и тренеров собрала девушка, которой нет в живых уже 7 лет. Но двукратная олимпийская чемпионка Наталья Лаврова в Пензе не забыта - есть улица и школа художественной гимнастики ее имени, а теперь открыли и памятную доску.

Наталья Лаврова стал первой в мире двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, она награждена тремя орденами. После окончания спортивной карьеры Наталья стала успешным тренером.

«Она показала путь, как может простая девочка своим трудом добиться таких высоких результатов», - отметила тренер чемпионки Татьяна Васильева.

Гимнастка погибла в апреле 2010 года в автокатастрофе. Ее отец едва сдерживает слезы, вспоминая дочь.

«Она была целеустремленной, трудолюбивой, заводилой, капитаном команды», - рассказал Александр Лавров.

Вместе с Наташей в аварии погибла ее родная сестра. Обе были молоды и не оставили Александру Лавров и его жене внуков. Сейчас Александр Николаевич воспитывает дочку Сашеньку, которой еще нет трех лет. Она пока слишком мала, чтобы присутствовать на открытии памятной доски. Но когда подрастет и придет в «Буртасы» - старшая сестра всегда будет ей улыбаться у входа, как когда-то делала это с экранов.