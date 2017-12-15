Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 дек 2017|19:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.43  |  $  58.90
 

Общество | В Пензе открылась памятная доска в честь гимнастки Натальи Лавровой

15.12.2017|17:18
Печать

У дворца спорта «Буртасы» чиновников, журналистов, юных спортсменок и тренеров собрала девушка, которой нет в живых уже 7 лет. Но двукратная олимпийская чемпионка Наталья Лаврова в Пензе не забыта - есть улица и школа художественной гимнастики ее имени, а теперь открыли и памятную доску.

Наталья Лаврова стал первой в мире двукратной олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, она награждена тремя орденами. После окончания спортивной карьеры Наталья стала успешным тренером.

«Она показала путь, как может простая девочка своим трудом добиться таких высоких результатов», - отметила тренер чемпионки Татьяна Васильева.

Гимнастка погибла в апреле 2010 года в автокатастрофе. Ее отец едва сдерживает слезы, вспоминая дочь.

«Она была целеустремленной, трудолюбивой, заводилой, капитаном команды», - рассказал Александр Лавров.

Вместе с Наташей в аварии погибла ее родная сестра. Обе были молоды и не оставили Александру Лавров и его жене внуков. Сейчас Александр Николаевич воспитывает дочку Сашеньку, которой еще нет трех лет. Она пока слишком мала, чтобы присутствовать на открытии памятной доски. Но когда подрастет и придет в «Буртасы» - старшая сестра всегда будет ей улыбаться у входа, как когда-то делала это с экранов.

0
0
0
0
 
Гость|15.12.2017 19:25|

Царство небесное девочкам!

Гость|15.12.2017 19:30|

Трагическая случайность :(

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!