15.12.2017 | 09:55

В пятницу, 15 декабря, в 12:00 в пензенском дворце спорта «Буртасы» состоится открытие мемориальной доски в честь Натальи Лавровой.

«Почетное право открытия мемориальной доски выдающейся спортсменке, двукратной олимпийской чемпионке будет предоставлено губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и отцу Натальи - Александру Лаврову», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Наталья Лаврова становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях дважды: в 2000 году в Сиднее и в 2004-м в Афинах. 23 апреля 2010 года она вместе с сестрой разбилась в автокатастрофе на трассе Пенза - Шемышейка.

В октябре 2015 года областной спортивной школе по гимнастике было присвоено имя Натальи Лавровой.