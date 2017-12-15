В пятницу, 15 декабря, в 9:00 на улице Суворова отключили отопление и горячую воду из-за повреждений на участке теплотрассы от ТК-1324 до ЦТП № 106.
Теплоноситель перестал поступать в восемь жилых домов.
«Когда отопление включат? Нас что, подготавливают к зимним заморозкам?» - с такими вопросами в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница одного из домов, попавшего в зону отключения.
По предварительным данным АО «Т плюс Теплосеть Пенза», устранить неполадку должны к 8:00 16 декабря.
«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
А не пора-ли мэра со свитой в отставки и на нары отправить?