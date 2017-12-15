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Общество | Прокуратуру заинтересовало отключение электроэнергии в трех районах области

15.12.2017|17:28
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Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ситуацию с отключением электроэнергии в трех районах региона.

В пятницу, 15 декабря, с 13:00 из-за неблагоприятных погодных условий - ледяного дождя, ветра с порывами до 16 м/с - на территории области произошли массовые аварийные отключения в распределительных электросетях.

«Произошли обрывы линий электропередач, вследствие чего без электроснабжения остались больше 10 населенных пунктов в Тамалинском, Белинском и Пачелмском районах», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На местах проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

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Гость|15.12.2017 17:35|

Ути пуси.

Гость|15.12.2017 17:40|

Ой заинтересовались а возбуждаться когда будут? Это еще морозов нет т.е.зима еще не пришла, дальше еще веселее будет.

Гость|15.12.2017 17:40|

Зачем интересоваться? Пора уже за это снимать с должностей и садить в тюрьму!и привезите га ул Островского д3,два одеяла закрыть окна,и тд по списку МЧС!!!

Гость|15.12.2017 17:41|

Ага. Помечтай со своим "пора".

Гость|15.12.2017 17:52|

Теперь замучают энергетиков своими никчемными запросами

Гость|15.12.2017 18:26|

Каменский район-свет вырубился тоже...начисто!

Имя: Гость
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