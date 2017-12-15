15.12.2017 | 17:28

Прокуратура Пензенской области взяла на контроль ситуацию с отключением электроэнергии в трех районах региона.

В пятницу, 15 декабря, с 13:00 из-за неблагоприятных погодных условий - ледяного дождя, ветра с порывами до 16 м/с - на территории области произошли массовые аварийные отключения в распределительных электросетях.

«Произошли обрывы линий электропередач, вследствие чего без электроснабжения остались больше 10 населенных пунктов в Тамалинском, Белинском и Пачелмском районах», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На местах проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.