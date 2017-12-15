15.12.2017 | 14:54

В пятницу, 15 декабря, прокурором Октябрьского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» за несоблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг.

В ходе проверки было установлено, что в период с 21 ноября до 12 декабря участок тепломагистрали № 22 отключался четыре раза.

«В результате этого у потребителей на улицах Чкалова, Красной, Куйбышева, Богданова и других (67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 учреждений здравоохранения) отопление отсутствовало на протяжении 62 часов 05 минут, что на 38 часов 05 минут суммарно превышает нормативно установленную месячную продолжительность перерыва отопления», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также было зафиксировано превышение нормативного уровня продолжительности отсутствия горячей воды от 2 до 15 часов при отключениях, производимых 16 ноября (10 жилых домов на улице К. Цеткин) и 4 декабря (126 домов, 5 школ и 5 детских садов на улицах Нахимова, Вяземского и 8 Марта).

«С целью устранения причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, руководителю организации внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.