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Общество | Прокуратура возбудила дело в отношении АО «Т Плюс Теплосеть Пенза»

15.12.2017|14:54
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В пятницу, 15 декабря, прокурором Октябрьского района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» за несоблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг.

В ходе проверки было установлено, что в период с 21 ноября до 12 декабря участок тепломагистрали № 22 отключался четыре раза.

«В результате этого у потребителей на улицах Чкалова, Красной, Куйбышева, Богданова и других (67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 учреждений здравоохранения) отопление отсутствовало на протяжении 62 часов 05 минут, что на 38 часов 05 минут суммарно превышает нормативно установленную месячную продолжительность перерыва отопления», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также было зафиксировано превышение нормативного уровня продолжительности отсутствия горячей воды от 2 до 15 часов при отключениях, производимых 16 ноября (10 жилых домов на улице К. Цеткин) и 4 декабря (126 домов, 5 школ и 5 детских садов на улицах Нахимова, Вяземского и 8 Марта).

«С целью устранения причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, руководителю организации внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|15.12.2017 15:07|

Сажать,сажать,сажать.

Гость|15.12.2017 15:17|

Ща вам с Кипра быстро разъяснят как и на кого дела можно заводить. Или у нас уже бычков и бутылок на территории детсадов не осталось? Или на афишах кукольного театра уже везде 0+ промаркировано?

Гость|15.12.2017 15:20|

Та-дам. Ну наконец то! Ток теплее никому не станет от этого!

Имя: Гость
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