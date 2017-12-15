15.12.2017 | 09:46

В пятницу, 15 декабря, на портале «ПензаИнформ» стартовало голосование за лучшее событие в конкурсе «Новость года».

Чтобы принять участие в нем, нужно было предложить новость с penzainform.ru, которая, по мнению заявителя, стала самой яркой в уходящем 2017 году.

Свой выбор (ссылку на новость) и его обоснование (3-5 предложений) следовало прислать до 14 декабря включительно на электронную почту konkurs@penzainform.ru.

В заявке необходимо было указать свои имя, фамилию и контактный телефон. Каждый участник мог прислать только одну новость. Если два человека предлагали одну и ту же новость, то в конкурс проходил первый приславший ее.

15 декабря редакция портала выбрала из всех присланных новостей 20, и запустилось голосование. Оно продлится до 23:59 24 декабря, а в 12:00 25 декабря будут объявлены победитель и призеры. Ими станут те, чьи новости наберут наибольшее число голосов посетителей портала.

Обладателю первого места достанется сертификат на 5 000 рублей в крупный продуктовый магазин, где можно приобрести все необходимое к новогоднему столу.

Приз за второе место - сертификат на 2 000 рублей в сеть кондитерских магазинов «ШокоШоп» и сертификат на фотосессию с собаками от питомника «Святозар».

Третье место поделят между собой два участника конкурса. Оба получат по сертификату на 2 000 рублей в «ШокоШоп».

Информация о призах и правилах конкурса доступна по ссылке.