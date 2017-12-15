15.12.2017 | 13:11

В пятницу, 15 декабря, в Пензе прошла торжественная церемония посвящения в профессию начинающих медиков.

В 2017 году ряды работников сферы здравоохранения региона пополнили 270 молодых врачей и 287 средних медицинских работников. Это рекордное количество молодых специалистов; оно почти в два раза превышает прошлогоднее.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил молодым врачам денежные сертификаты на сумму 1 миллион рублей каждый. Он пожелал всем специалистам относиться к пациентам как к самым близким людям, ценить выбор самой гуманной и жизненно важной профессии.

«То, что наша молодежь отправляется на работу в глубинку, - это большой шаг в решении проблемы дефицита медицинских кадров на селе. Поверьте, вас там очень ждут!» - обратился со сцены к молодым врачам губернатор Иван Белозерцев.

По мнению Ивана Александровича, самые уважаемые люди на селе - это врач и учитель.

«Почти на каждом личном приеме жители региона задают мне вопросы по поводу обеспечения доступности первичной медицинской помощи. Квалифицированные специалисты в малых населенных пунктах просто необходимы», - подчеркнул он.

На сегодняшний день по инициативе губернатора Ивана Белозерцева в Пензенской области осуществляются беспрецедентные меры социальной поддержки молодых специалистов-медиков. Только в текущем году при трудоустройстве 62 врача получили по 150 тысяч рублей. За каждые последующие три года специалистам предоставляется денежная выплата. Начинающие врачи, которые живут на съемной квартире, получают ежемесячную компенсацию арендной платы.

Пензенская область участвует в федеральной программе «Земский доктор». В этом году компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей получил 71 врач, прибывший на работу в село. Всего за весь период действия программы с 2012 года участниками программы стало более 360 врачей.

«Со следующего года мы начнем работу по программе «Земский фельдшер», которая позволит привлечь в сельские ФАПы медицинских работников среднего звена. Им будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей», - сообщил Иван Белозерцев.

«Глава региона также подчеркнул, что работа по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений будет продолжена, и поручил региональному минздраву проработать вопрос о выделении бюджетных дополнительных средств на ремонт сельских учреждений здравоохранения в 2018 году», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.