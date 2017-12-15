15.12.2017 | 15:32

На Привокзальную площадь станции Пенза I прибыл «Донорский экспресс» - мобильный пункт забора крови. У специально оборудованного автобуса выстроились сотрудники железной дороги и студенты.

«На данный момент стало больше ДТП, стало много аварий, и люди нуждаются в крови. Мы сами понимаем, что стало больше заболеваний, в том числе онкологических, поэтому мы не остались равнодушны и присоединились к акции», - отметила организатор акции «Донорский экспресс» Дина Тугушева.

Чтобы доноры, ожидающие своей очереди, не замерзли, их пригласили в здание вокзала. Здесь собралось несколько десятков человек. Каждый из волонтеров заполнил специальную анкету.

«В настоящее время, на сегодняшний день у нас недостаточно крови третьей положительной группы. Кровь, которая забирается, в цельном виде не хранится, а сразу перерабатывается на компоненты - на плазму, эр-массу. Каждый компонент крови имеет свои сроки хранения. Дольше всего хранится плазма в свежезамороженном виде - до трех лет», - пояснила менеджер по связям с общественностью Пензенского клинического центра крови Марина Нелюдова.

В рамках этой акции медицинские работники собрали около 30 литров крови.