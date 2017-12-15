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Общество | 16 декабря в Пензе простятся с Татьяной Мартыненко

15.12.2017|11:00
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Прощание с легендой пензенского туризма Татьяной Мартыненко пройдет в субботу, 16 декабря, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале больницы имени Бурденко.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, добавив, что вход расположен со стороны улицы Маршала Крылова.

Татьяна Тарасовна Мартыненко - ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензенской области, основоположник туризма в Сурском крае - ушла из жизни в четверг, 14 декабря. В этот день ей исполнялось 94 года.

Пользователи портала Penzainform.ru выражают скорбь в связи со смертью легенды пензенского туризма. «Как жаль, что уходят такие настоящие люди. Татьяна Тарасовна прошла в этой жизни через огонь, воду и медные трубы, трудности сделали ее сильной. Она любила жизнь и людей всем сердцем и всей душой... Вечная память!» - пишет один из гостей.

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Гость|15.12.2017 12:12|

Татьяна Тарасовна - человек легенда. Человек удивительный, с чистой душой. Энтузиаст. Светлая память.

Имя: Гость
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