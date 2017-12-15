15.12.2017 | 11:00

Прощание с легендой пензенского туризма Татьяной Мартыненко пройдет в субботу, 16 декабря, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале больницы имени Бурденко.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, добавив, что вход расположен со стороны улицы Маршала Крылова.

Татьяна Тарасовна Мартыненко - ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензенской области, основоположник туризма в Сурском крае - ушла из жизни в четверг, 14 декабря. В этот день ей исполнялось 94 года.

Пользователи портала Penzainform.ru выражают скорбь в связи со смертью легенды пензенского туризма. «Как жаль, что уходят такие настоящие люди. Татьяна Тарасовна прошла в этой жизни через огонь, воду и медные трубы, трудности сделали ее сильной. Она любила жизнь и людей всем сердцем и всей душой... Вечная память!» - пишет один из гостей.