Прощание с легендой пензенского туризма Татьяной Мартыненко пройдет в субботу, 16 декабря, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале больницы имени Бурденко.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области, добавив, что вход расположен со стороны улицы Маршала Крылова.
Татьяна Тарасовна Мартыненко - ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пензенской области, основоположник туризма в Сурском крае - ушла из жизни в четверг, 14 декабря. В этот день ей исполнялось 94 года.
Пользователи портала Penzainform.ru выражают скорбь в связи со смертью легенды пензенского туризма. «Как жаль, что уходят такие настоящие люди. Татьяна Тарасовна прошла в этой жизни через огонь, воду и медные трубы, трудности сделали ее сильной. Она любила жизнь и людей всем сердцем и всей душой... Вечная память!» - пишет один из гостей.
Татьяна Тарасовна - человек легенда. Человек удивительный, с чистой душой. Энтузиаст. Светлая память.