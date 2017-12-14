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Общество | Жителей улицы Медицинской раздражают работы по прочистке коллектора

14.12.2017|14:55
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Шум работающего двигателя экскаватора сводит с ума жильцов Медицинской, 1. Кто-то из обывателей привык за пять дней работ, а некоторые не выдержали столько времени смотреть из окон на группу рабочих в сине-оранжевых куртках.

«Бригада пять-шесть человек у них. Кто кошек жалеет (морозно было на той неделе) - ходит в обнимку с котами, кто с телефоном… Один кто-то там копается. Еще стоял самосвал; они что начерпают, то в него скидывают. Что же там такое делать можно? И вот опять приехали!» - пожаловалась местная жительница Лилия Викторовна.

Рабочие настроены не очень миролюбиво - за неделю они наслушались разного от местных жителей. Оказалось, мастера Горводоканала достают из шахт все, что накопилось за долгий срок.

«Зачем они туда мусор бросают? У нас там задвижки стоят! Мы их отчищаем», - рассказал рабочий.

В шахте трудятся двое, нагружают ведро и подают наверх. Стоящие у колодца высыпают мусор и спускают емкость снова в люк. И так - до тех пор, пока не освободят шахту от всего лишнего. Потом рабочие меняются местами.

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