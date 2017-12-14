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Общество | В Заречном сантехникам раздали наборы инструментов и планшеты

14.12.2017|15:49
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В городе Заречном Пензенской области преобразуется работа сантехнической службы, на которую приходилось порядка 80% жалоб и нареканий жителей. Реформа осуществляется по проекту «Бережливый город», созданному на основе производственной системы Росатома.

Для каждого специалиста компании «ЖКХ» закуплен комплект, в который входят трос для прочистки стояков и 19 инструментов первой необходимости: рожковые и газовые ключи, молоток, зубило, ножницы по металлу, набор шестигранников, а также вспомогательные материалы: лен, герметик и другие.

Если же потребуется дополнительное тяжелое оборудование, например перфоратор или сварочный аппарат, то его доставит логист - такая должность введена в компании.

Заявки от горожан на услуги сантехников принимают в кол-центре. Раньше эти сведения передавались начальнику службы, а от него - мастерам, которые распределяли задания сантехникам по телефону.

Теперь им приобрели планшетные компьютеры. Сейчас мастера сантехслужбы обучаются работе в специальной программе, которая позволит видеть заявки в режиме онлайн.

Следующим этапом реформы станет закупка новой экипировки для сотрудников, варианты которой сейчас рассматриваются.

«Прием заявок в режиме онлайн начнется уже в 2017 году. Нововведение коснется домов, где управляющая компания ЖСКХ, а обслуживающая - ООО «ЖКХ». Таких многоэтажек в Заречном большинство - 320», - сообщает портал «Город Z».

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.12.2017 16:29|

Видно руководство не только ворует,но и работает. Молодцы!

Гость|14.12.2017 16:30|

Заречный-лучший город Земли!

Имя: Гость
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