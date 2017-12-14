В Пензенской области индивидуальный предприниматель заготавливала сомнительные продукты.
48 кг колбасных изделий без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили инспекторы государственного ветеринарного надзора в ходе внеплановой выездной проверки.
За несоблюдение Кодекса об административных правонарушениях РФ женщина была оштрафована на 3 000 рублей.
«С предпринимателем проведена разъяснительная беседа о недопущении в дальнейшем подобных нарушений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.
Ранее в Нижнем Ломове за аналогичное нарушение у коммерсанта изъяли 24 кг колбасы и выписали штраф.
penzainform.ru писал(a):Так дуру, жмотина, по тыщи в месяц перечисляй на счёт и торгуй чем хош.