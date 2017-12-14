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Общество | В Пензенской области предприниматель закупила 48 кг колбасы без документов

14.12.2017|09:53
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В Пензенской области индивидуальный предприниматель заготавливала сомнительные продукты.

48 кг колбасных изделий без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили инспекторы государственного ветеринарного надзора в ходе внеплановой выездной проверки.

За несоблюдение Кодекса об административных правонарушениях РФ женщина была оштрафована на 3 000 рублей.

«С предпринимателем проведена разъяснительная беседа о недопущении в дальнейшем подобных нарушений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист Управления Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия Лариса Якушкина.

Ранее в Нижнем Ломове за аналогичное нарушение у коммерсанта изъяли 24 кг колбасы и выписали штраф.

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Гость|14.12.2017 10:16|

penzainform.ru писал(a):

За несоблюдение Кодекса об административных правонарушениях РФ женщина была оштрафована на 3 000 рублей.
Так дуру, жмотина, по тыщи в месяц перечисляй на счёт и торгуй чем хош.

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