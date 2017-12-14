14.12.2017 | 15:12

В Покровском соборе прошла служба в честь прибывшей святыни - сюда привезли мощи Матроны Московской и икону с частицей ее гроба.

Настоятель храма протоиерей Иоанн Яворский считает, что теперь у прихожан появится дополнительный повод посетить церковь - в рождественский пост это крайне важно.

«В нашем храме каждодневно перед мощами Матроны Московской в час дня будет совершаться молебен с чтением акафиста, где мы с прихожанами, пришедшими к этому времени в храм, будем молиться о том, чтобы святая Матрона в первую очередь даровала каждому здравие духовное и телесное и помогала в жизни», - рассказал настоятель.

Мощи пробудут в Покровском соборе до 22 декабря, затем отправятся на место своего постоянного пребывания. Отец Иоанн надеется, что за эти несколько дней поклониться святыне успеют многие.

«Перед мощами можно просить всего того, в чем человек нуждается», - добавил священнослужитель.