В Покровском соборе прошла служба в честь прибывшей святыни - сюда привезли мощи Матроны Московской и икону с частицей ее гроба.
Настоятель храма протоиерей Иоанн Яворский считает, что теперь у прихожан появится дополнительный повод посетить церковь - в рождественский пост это крайне важно.
«В нашем храме каждодневно перед мощами Матроны Московской в час дня будет совершаться молебен с чтением акафиста, где мы с прихожанами, пришедшими к этому времени в храм, будем молиться о том, чтобы святая Матрона в первую очередь даровала каждому здравие духовное и телесное и помогала в жизни», - рассказал настоятель.
Мощи пробудут в Покровском соборе до 22 декабря, затем отправятся на место своего постоянного пребывания. Отец Иоанн надеется, что за эти несколько дней поклониться святыне успеют многие.
«Перед мощами можно просить всего того, в чем человек нуждается», - добавил священнослужитель.
penzainform.ru писал(a):кого?