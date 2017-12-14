14.12.2017 | 10:12

Сотрудники завода нефтегазового оборудования «Пензанефтемаш» не получили заработную плату за август и сентябрь 2017 года. В ходе проведенной прокуратурой Железнодорожного района проверки выяснилось, что предприятие должно работникам более 5,5 миллионов рублей.

За нарушение трудового законодательства руководитель организации и юридическое лицо выплатят штрафы в размере 20 000 и 50 000 рублей соответственно.

«В настоящее время задолженность по заработной плате за указанный период погашена», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.