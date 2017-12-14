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Общество | В Пензе завод задолжал сотрудникам более 5,5 млн рублей

14.12.2017|10:12
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Сотрудники завода нефтегазового оборудования «Пензанефтемаш» не получили заработную плату за август и сентябрь 2017 года. В ходе проведенной прокуратурой Железнодорожного района проверки выяснилось, что предприятие должно работникам более 5,5 миллионов рублей.

За нарушение трудового законодательства руководитель организации и юридическое лицо выплатят штрафы в размере 20 000 и 50 000 рублей соответственно.

«В настоящее время задолженность по заработной плате за указанный период погашена», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|14.12.2017 10:29|

фотка конечно очень подходящая с отчетом 2011-2012 гг.

Гость|14.12.2017 10:32|

А на других предприятих,особенно связанных со строительством вовремя зарплату выплачивают?! Такие организации,как ПКФ Термодом,ООО Мегастрой и тд?! Дадут аванс тысячу и всё-жди дальше месяц следующую тысячу.

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