14.12.2017 | 17:42

В Пензе опасно быть пешеходом. Сотрудники ГИБДД это подтверждают официальной статистикой. Так, за 11 месяцев текущего года случилось 335 аварий, в которых под колеса машин попали люди. 11 человек погибли и более 300 пострадали.

«Зарегистрировано 177 наездов на пешеходов, совершенных непосредственно на пешеходных переходах, в которых 5 человек погибли (в прошлом году это было 10 человек) и 185 получили ранения различной степени тяжести», - доложил врио начальника ОГИБДД УМВД России по городу Пензе Сергей Потапов.

На заседании постоянной комиссии городской думы говорили о дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов.

«Сейчас и сверху, и по бокам повесили знаки, то есть принимается достаточно большое количество мер, чтобы обозначить пешеходные переходы. И все равно статистика растет. Какова же все-таки причина этого?» - задал вопрос собравшимся депутат городской думы Алексей Шуварин.

«Здесь имеет место недисциплинированность водителей, потому что они зачастую не обращают внимания на транспортные средства, которые остановились на первой полосе движения, и выезжают на вторую полосу. Пешехода не видно, и происходит наезд. Сами пешеходы выходят, не смотря, хотя согласно правилам дорожного движения предписано убедиться в безопасности маневра, прежде чем совершать его», - отметил Сергей Потапов.

Чтобы снизить количество подобных происшествий, представители ГИБДД предлагают продлить время работы уличных фонарей на 30 минут. Сейчас лампы на столбах гаснут в 7:30.