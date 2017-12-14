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Общество | У дворца спорта «Буртасы» знак «Пешеходный переход» скрыт ветками туи

14.12.2017|16:01
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Житель Пензы пожаловался в программу «Служба 11», что у дворца спорта «Буртасы» страшно переходить дорогу. Если с одной стороны знак пешеходного перехода заметен издали, то на другой он спрятался за деревом.

Прохожие также считают, что туи посажены неудачно. Мало того, что водители видят знак, только когда вплотную к нему подъезжают, так еще и пешие пензенцы вынуждены выглядывать из-за растительности. Впрочем, добавляют они, культура поведения на дороге в нашем городе довольно высока.

«Я сколько хожу здесь на работу, меня всегда пропускают. Правда, выглядывать приходится», - отметила одна из пешеходов.

«Пропускают почти всегда. Конечно, светофор бы не помешал, но в целом все добросовестные. Я и сама подхожу к обочине и смотрю по сторонам», - рассказала местная жительница.

Туи вырубать жалко. Горожане полагают, что ситуацию можно исправить путем переноса знака ближе к проезжей части.

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Гость|14.12.2017 18:46|

Следователь знак убрать, зебра уже сама слезла.

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