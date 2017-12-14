14.12.2017 | 16:01

Житель Пензы пожаловался в программу «Служба 11», что у дворца спорта «Буртасы» страшно переходить дорогу. Если с одной стороны знак пешеходного перехода заметен издали, то на другой он спрятался за деревом.

Прохожие также считают, что туи посажены неудачно. Мало того, что водители видят знак, только когда вплотную к нему подъезжают, так еще и пешие пензенцы вынуждены выглядывать из-за растительности. Впрочем, добавляют они, культура поведения на дороге в нашем городе довольно высока.

«Я сколько хожу здесь на работу, меня всегда пропускают. Правда, выглядывать приходится», - отметила одна из пешеходов.

«Пропускают почти всегда. Конечно, светофор бы не помешал, но в целом все добросовестные. Я и сама подхожу к обочине и смотрю по сторонам», - рассказала местная жительница.

Туи вырубать жалко. Горожане полагают, что ситуацию можно исправить путем переноса знака ближе к проезжей части.