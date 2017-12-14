14.12.2017 | 10:29

Со вторника, 19 декабря, центр лицензионно-разрешительной работы, ранее располагавшийся по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 15, переедет буквально через дорогу - в здание № 28 на той же улице.

Помещение нового центра будет расположено на первом этаже Управления Росгвардии по Пензенской области.

«График работы остался прежним: еженедельно по вторникам с 9:00 до 1:00, по пятницам - с 9:00 до 16:00. Выдача документов производится по субботам с 9:00 до 12:00», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее переезд состоялся для сотрудников отдела ЛРР по обслуживанию Первомайского района. С 24 ноября они находятся по адресу: г. Пенза, улица Злобина, 52Б, кабинет 110.