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Общество | Центр лицензионно-разрешительной работы переедет на ул. Некрасова, 24

14.12.2017|10:29
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Со вторника, 19 декабря, центр лицензионно-разрешительной работы, ранее располагавшийся по адресу: г. Пенза, ул. Некрасова, 15, переедет буквально через дорогу - в здание № 28 на той же улице.

Помещение нового центра будет расположено на первом этаже Управления Росгвардии по Пензенской области.

«График работы остался прежним: еженедельно по вторникам с 9:00 до 1:00, по пятницам - с 9:00 до 16:00. Выдача документов производится по субботам с 9:00 до 12:00», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее переезд состоялся для сотрудников отдела ЛРР по обслуживанию Первомайского района. С 24 ноября они находятся по адресу: г. Пенза, улица Злобина, 52Б, кабинет 110.

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Гость|14.12.2017 10:55|

penzainform.ru писал(a):

в здание № 28
или 24

Гость|14.12.2017 11:40|

penzainform.ru писал(a):

с 9:00 до 1:00,
за полночь штоли?

Гость|14.12.2017 11:45|

Гость писал(a):

за полночь штоли?
Вот это сервис!!! У них бизнес попер или народ собрался тотально вооружаться?

Гость|14.12.2017 11:55|

Гость писал(a):

Вот это сервис!!! У них бизнес попер или народ собрался тотально вооружаться?
цифру пропустили

Имя: Гость
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