14.12.2017 | 17:07

31-летний Станислав Кошлевский освобожден от должности пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и назначен прокурором Колышлейского района.

Станислав Валерьевич родился в селе Кондоль Пензенского района, окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В 2006 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры ЗАТО Заречный, следователя по особо важным делам Бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

Также был заместителем прокурора Пензенского района, заместителем Пензенского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры, заместителем прокурора Железнодорожного района Пензы.

«С ноября 2013 года по декабрь 2017 года служил в должности Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.