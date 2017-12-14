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Общество | Станислав Кошлевский назначен прокурором Колышлейского района

14.12.2017|17:07
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31-летний Станислав Кошлевский освобожден от должности пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и назначен прокурором Колышлейского района.

Станислав Валерьевич родился в селе Кондоль Пензенского района, окончил Пензенский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В 2006 году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры ЗАТО Заречный, следователя по особо важным делам Бессоновского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Пензенской области.

Также был заместителем прокурора Пензенского района, заместителем Пензенского транспортного прокурора Приволжской транспортной прокуратуры, заместителем прокурора Железнодорожного района Пензы.

«С ноября 2013 года по декабрь 2017 года служил в должности Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|14.12.2017 17:20|

Хороший парень! Не жлоб и фамилией не кичится!

Гость|14.12.2017 17:23|

Но будка...

Гость|14.12.2017 17:24|

Гость писал(a):

фамилией не кичится
А чо ей кичится, пускай попробует.

Гость|14.12.2017 17:25|

Дурак ты, и уши холодные!

Гость|14.12.2017 17:26|

В 21год устроится на службу в прокуратуру? По-моему это всегда называлось-"ПО БЛАТУ".

Имя: Гость
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