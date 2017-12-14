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Общество | Перенос кузнецкого участка нефтепровода «Дружба» перенесен на 2019 год

14.12.2017|17:59
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Завершена работа по строительству защитных инженерных сооружений нефтепровода «Дружба», проходящего в опасной близости от жилых домов Кузнецка. Был возведен специальный вал, построены амбар объемом в 10 тысяч кубических метров и водоотводная канава к нему.

«Расчетная вместимость этого амбара ликвидирует любую разгерметизацию нашего нефтепровода. В Кузнецке постоянно находится участок откачки и ремонтная бригада», - подчеркнул начальник Пензенского управления АО «Транснефть» Сергей Комраков.

При любой нештатной ситуации они приводятся в боевую готовность и максимум за 8 часов ликвидируют последствия происшествия.

Проблема близости нефтепровода к жилому объекту остро встала в конце 2016 года. Людям предложили переехать, и это вызвало массовое возмущение. Кузнечане потребовали перенести нефтепровод вместо того, чтобы переселять десятки семей.

«Как так можно ставить выбор: между какой-то трубой и людьми!» - возмутилась тогда местная жительница Асия Курамшина.

«Мы нашли такое взаимоприемлемое решение, и сейчас острота этой проблемы снята», - отметил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

Следующим этапом станет перенос самого нефтепровода. На данный момент известно, что это случится в 2019 года, а пока решаются организационные вопросы.

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