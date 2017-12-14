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Общество | Перенос кузнецкого участка нефтепровода «Дружба» будет в 2019 году

14.12.2017|17:59
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Завершена работа по строительству защитных инженерных сооружений нефтепровода «Дружба», проходящего в опасной близости от жилых домов Кузнецка. Был возведен специальный вал, построены амбар объемом в 10 тысяч кубических метров и водоотводная канава к нему.

«Расчетная вместимость этого амбара ликвидирует любую разгерметизацию нашего нефтепровода. В Кузнецке постоянно находится участок откачки и ремонтная бригада», - подчеркнул начальник Пензенского управления АО «Транснефть» Сергей Комраков.

При любой нештатной ситуации они приводятся в боевую готовность и максимум за 8 часов ликвидируют последствия происшествия.

Проблема близости нефтепровода к жилому объекту остро встала в конце 2016 года. Людям предложили переехать, и это вызвало массовое возмущение. Кузнечане потребовали перенести нефтепровод вместо того, чтобы переселять десятки семей.

«Как так можно ставить выбор: между какой-то трубой и людьми!» - возмутилась тогда местная жительница Асия Курамшина.

«Мы нашли такое взаимоприемлемое решение, и сейчас острота этой проблемы снята», - отметил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.

Следующим этапом станет перенос самого нефтепровода. На данный момент известно, что это случится в 2019 году, а пока решаются организационные вопросы.

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Гость|14.12.2017 21:01|

penzainform.ru писал(a):

«Мы нашли такое взаимоприемлемое решение, и сейчас острота этой проблемы снята», - отметил глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский.
А что там искать то было?Сначала построили часть домов,а только потом положили трубы,и как то пол века ни кого близость труб и жилых домов не волновала.Просто хотели отжать землю на халяву.

Гость|14.12.2017 21:05|

Перенос перенесен... Лексикон у журналюшек скудный.

Гость|14.12.2017 21:54|

Амбар от слова "амба". Инфа 146%

Гость|14.12.2017 23:33|

Гость писал(a):

14.12.2017 21:05|

Перенос перенесен... Лексикон у журналюшек скудный.

точно

Гость|15.12.2017 02:45|

Гость писал(a):

А что там искать то было?Сначала построили часть домов,а только потом положили трубы,и как то пол века ни кого близость труб и жилых домов не волновала.Просто хотели отжать землю на халяву.
Так там как раз земля у всех и отжата на халяву.Через блат. Не знаешь, так не говори.

Гость|15.12.2017 06:35|

Гость писал(a):

Перенос перенесен... Лексикон у журналюшек скудный.
Туфталогия от слова туфта)))

Гость|15.12.2017 08:50|

РАЗУМ ВОЗОБЛАДАЛ А-ТО МОГЛИ БЫ И ЛЮДЕЙ ПЕРЕНЕСТИ. ИМ ПО ХРЕНУ.

Имя: Гость
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