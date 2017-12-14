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Общество | На улице Воронежской в Пензе собираются открыть вытрезвитель

14.12.2017|09:16
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В Пензе планируется открыть вытрезвитель для оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Для этого здание на улице Воронежской, 1а, будет передано в муниципальную собственность. Этот вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшемся в среду, 13 декабря.

«Отдельно стоящее здание соответствует всем требованиям, предъявляемым к учреждениям этого типа. Пункт будет находиться на балансе Социального управления города Пензы и выполнять роль социального учреждения», - сообщила начальник управления муниципального имущества администрации города Наиля Алюшева.

Первый заместитель мэра Сергей Волков подчеркнул, что услуга будет предоставляться лицам, которым не требуется помощь врачей. Если медицинский работник даст заключение, что жизни человека ничего не угрожает, то пьяный гражданин будет находиться в спецпомещении до полного отрезвления.

По словам Сергея Волкова, здание находится в хорошем состоянии и не требует больших вложений.

«Планируется сделать ограждение по периметру, установить душевую кабину. Готовится соответствующее постановление, чтобы с 1 января 2018 года учреждение начало работу.

В целях безопасности в вытрезвителе будет располагаться охрана. Также решается вопрос о нахождении в здании поста полиции», - рассказал подробности заместитель главы администрации Пензы.

«Окончательное решение об открытии вытрезвителя должно быть принято на сессии гордумы, которая состоится 21 декабря», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Раньше в Пензе было четыре вытрезвителя, находившихся в ведении министерства внутренних дел. Их ликвидировали к концу 2010 года. Ответственность за граждан в состоянии опьянения была переложена на министерство здравоохранения, которому помогает полиция.

Проблему отсутствия специализированных медицинских вытрезвителей поднимал в феврале 2017 года начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев в своем докладе депутатам Заксобра.

В мае пензенская делегация побывала в Нижнем Новгороде, где изучила опыт создания специализированного учреждения данного профиля.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.12.2017 09:32|

Нужно сразу и ЛТП, клиентов полно накопилось за годы безудержной демократии и прав человека.

Гость|14.12.2017 09:39|

И нужно срочно решить вопрос с сексуально озабоченными. Подглядывают через оптические приборы за людьми в противоположных окошках. Жалюзей не напасёшься.

Гость|14.12.2017 09:59|

если вытрезвитель будет всего на 6 мест то не окупит себя. вытрезвители должны быть на самоокупаемости. деньги из госбюджета на алкашей тратить не нужно. пусть по пьяни сдыхают под забором. никто никого не заставляет пить до скотского состояния. у каждого свой путь.

Гость|14.12.2017 10:07|

Только роботы. Роботы!!!!

Гость|14.12.2017 10:13|

в теме проявился психически больной сексуально озабоченый бот.

Гость|14.12.2017 10:19|

Новатор, типа, как про себя говорит

Гость|14.12.2017 10:22|

Гость писал(a):

Гость|14.12.2017 09:59|

если вытрезвитель будет всего на 6 мест то не окупит себя. вытрезвители должны быть на самоокупаемости. деньги из госбюджета на алкашей тратить не нужно. пусть по пьяни сдыхают под забором. никто никого не заставляет пить до скотского состояния. у каждого свой путь.

Не переживай,всё окупится.Не забывай о штрафе за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения,оскорбляющее достоинство человека.

Гость|14.12.2017 10:26|

За красивыми словами типа: "вытрезвитель для оказания помощи гражданам", не понятно что скрывается. Опять будут там будут пытать подвыпивших, наших с вами сограждан, а ведь они платят акциз являющий львиную долю зарплат военным, врачам, учителям, той же полиции. Так что они себя полностью окупают. Алкоголик- государственный человек!

Гость|14.12.2017 10:36|

penzainform.ru писал(a):

Первый заместитель мэра Сергей Волков подчеркнул, что услуга будет предоставляться лицам, которым не требуется помощь врачей. Если медицинский работник даст заключение, что жизни человека ничего не угрожает, то пьяный гражданин будет находиться в спецпомещении до полного отрезвления.
тоесть дополнительная нагрузка на врачей, первый раз освидетельствование опья нения, второй раз отрезвления???

услуга. ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕК ДАЕТ НА НЕЕ СОГЛАСИЕ....

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