14.12.2017 | 09:16

В Пензе планируется открыть вытрезвитель для оказания помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Для этого здание на улице Воронежской, 1а, будет передано в муниципальную собственность. Этот вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии Пензенской городской думы по градорегулированию, землепользованию и собственности, состоявшемся в среду, 13 декабря.

«Отдельно стоящее здание соответствует всем требованиям, предъявляемым к учреждениям этого типа. Пункт будет находиться на балансе Социального управления города Пензы и выполнять роль социального учреждения», - сообщила начальник управления муниципального имущества администрации города Наиля Алюшева.

Первый заместитель мэра Сергей Волков подчеркнул, что услуга будет предоставляться лицам, которым не требуется помощь врачей. Если медицинский работник даст заключение, что жизни человека ничего не угрожает, то пьяный гражданин будет находиться в спецпомещении до полного отрезвления.

По словам Сергея Волкова, здание находится в хорошем состоянии и не требует больших вложений.

«Планируется сделать ограждение по периметру, установить душевую кабину. Готовится соответствующее постановление, чтобы с 1 января 2018 года учреждение начало работу.

В целях безопасности в вытрезвителе будет располагаться охрана. Также решается вопрос о нахождении в здании поста полиции», - рассказал подробности заместитель главы администрации Пензы.

«Окончательное решение об открытии вытрезвителя должно быть принято на сессии гордумы, которая состоится 21 декабря», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Раньше в Пензе было четыре вытрезвителя, находившихся в ведении министерства внутренних дел. Их ликвидировали к концу 2010 года. Ответственность за граждан в состоянии опьянения была переложена на министерство здравоохранения, которому помогает полиция.

Проблему отсутствия специализированных медицинских вытрезвителей поднимал в феврале 2017 года начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев в своем докладе депутатам Заксобра.

В мае пензенская делегация побывала в Нижнем Новгороде, где изучила опыт создания специализированного учреждения данного профиля.