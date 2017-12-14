14.12.2017 | 16:32

В среду, 13 декабря, в городской соборной мечети прошел II съезд делегатов Духовного управления мусульман Пензенской области, на котором имамы избрали муфтия.

«Около 40 делегатов из числа духовных лидеров региона единогласно проголосовали за Ислям-хазрата Дашкина», - сообщается на сайте ДУМ Пензенской области.

Муфтият был основан в 2012 году. За пять лет существования внутри управления сформировалось 40 организаций, в том числе отделы по работе с молодежью, культурно-просветительское направление, женское крыло «Жемчужина», благотворительный фонд «Радуга» и детский отдел.