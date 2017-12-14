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Общество | Муфтием Пензенской области вновь избран Ислям-хазрат Дашкин

14.12.2017|16:32
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В среду, 13 декабря, в городской соборной мечети прошел II съезд делегатов Духовного управления мусульман Пензенской области, на котором имамы избрали муфтия.

«Около 40 делегатов из числа духовных лидеров региона единогласно проголосовали за Ислям-хазрата Дашкина», - сообщается на сайте ДУМ Пензенской области.

Муфтият был основан в 2012 году. За пять лет существования внутри управления сформировалось 40 организаций, в том числе отделы по работе с молодежью, культурно-просветительское направление, женское крыло «Жемчужина», благотворительный фонд «Радуга» и детский отдел.

Источник — Фото dumpo.ru
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Гость|14.12.2017 16:50|

ну настоящий Абдула из Белого солнца пустыни, только маузера не хватвет

Гость|14.12.2017 17:04|

А есть ли в Пензе и области другие молельные мечети где исповедуют "чистый Ислам" без официоза? В Исламе ведь много направлений, есть еще Шииты, есть салафиты и они не запрещены законом как Ваххабиты.

Гость|14.12.2017 17:07|

Поздравляем гр. Дашкина! Главное, чтобы не сеилась вражда,чтобы люди всех конфессиий жили дружно и в согласии.

Гость|14.12.2017 17:16|

Гость писал(a):

оздравляем гр. Дашкина! Главное, чтобы не сеилась вражда,чтобы люди всех конфессиий жили дружно и в согласии.

Чтобы не было вражды религии надо запретить как было в СССР.

Гость|14.12.2017 17:22|

почему так долго обкладывают красным кирпичём два минарета в мечети на пр.победы. неужели нет рабочих рук.

Гость|14.12.2017 17:31|

Гость писал(a):

т красным кирпичём два минарета в мечети на пр.победы. неужели нет рабочих рук.
Денег нет, на строительство мечетей не берут у всех подряд деньги. Есть опасность что человек нечестным, незаконным путём присвоил себе деньги и жертвует их на мечеть, это не допустимо. Строят только на средства обычных верующих , кто работает и получает только зарплату.

Гость|14.12.2017 17:47|

Гость писал(a):

на строительство мечетей не берут у всех подряд деньги.
Нам православным это не понять, у нас грехи за деньги кому попало отпускают.

Гость|14.12.2017 17:54|

спасибо за ответ о задержке строительства.

Гость|14.12.2017 18:03|

Улемы и попы отделены от гос-ва. Зачем эти новости тут?

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