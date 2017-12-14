14.12.2017 | 15:50

Судебные приставы арестовали имущество двух управляющих компаний - «Комфорт» и «Комфорт-Девелопмент». Они накопили 11 миллионов рублей долга за тепло и горячую воду.

«Вам неоднократно выносились предписания, составлялись административные протоколы, вас штрафовали. И сейчас, на данный момент, «Пензтеплоснабжение» подало заявление в полицию по факту противоправных действий со стороны должностных лиц», - обратилась к руководителю компаний юрисконсульт теплоснабжающей компании Анна Липилина.

«Мы не являемся прямыми вашими плательщиками. Мы сейчас несем расходы по предоставлению печати, доставке квитанций, работе с дебиторской задолжностью в сторону вас. Но вы ничего не хотите слышать», - возразил директор управляющих компаний Виталий Кочергин.

Директор обеих организаций готов отвечать только за последние 3 месяца, так как до него был другой руководитель. По словам Виталия Кочергина, тогда тепловики почему-то не подавали в суд. Сейчас же новые долги появляются отчасти из-за неплательщиков-жильцов.

«И также - из-за разности в расчетах, из-за незаконного начисления на подогрев во внутриквартальных сетях, из-за незаконного начисления за подогрев горячей воды, который начислялся не по нормативам, а по приборам учета», - подчеркнул он.

То есть, по мнению Виталия Кочергина, тепловики пытаются перекрыть свои потери за счет управляек.

Кстати, предыдущий их руководитель в 2016 году делал то же самое - люди в новостройках за ГВС платили по «плавающему» тарифу. Однажды на улице 65-летия Победы жителю куб воды обошелся почти в 6 тысяч рублей.

«В августе месяце собственник квартиры № 88 был единственным пользователем горячей воды. Из всей массы нагретой воды был израсходован 1 кубометр, но расходы управляющая компания реально понесла и соответственно транслировала их единственному пользователю», - пояснила тогда директор УК «Комфорт» Наталья Носко.

Отключить подачу тепла в отопительный период нельзя, поэтому в качестве ограничительной меры выбрали арест имущества управляек. Только даже в случае продажи нескольких компьютеров, принтеров, столов и стульев вряд ли можно будет покрыть долг в 11 миллионов рублей.

Директор организаций же настаивает на своем - не мешайте работать, гасить долги уже постепенно начали.