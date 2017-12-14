14.12.2017 | 15:15

В двух пензенских образовательных учреждениях - СОШ № 32 и кадетской школе № 46 - выявлены нарушения законодательства об образовании.

В заведениях использовались рабочие тетради с печатной основой, не включенные в перечень программно-методического обеспечения учебного плана на 2017-2018 год. Они приобретались за счет родителей учеников.

«По результатам проверки прокурором района в отношении директора МБОУ «СОШ № 32 г. Пензы» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на получение общедоступного и бесплатного образования)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На руководителей обеих образовательных организаций наложено административное наказание в виде предупреждения.