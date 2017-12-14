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Общество | Директоров двух школ Пензы наказали за тетради с печатной основой

14.12.2017|15:15
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В двух пензенских образовательных учреждениях - СОШ № 32 и кадетской школе № 46 - выявлены нарушения законодательства об образовании.

В заведениях использовались рабочие тетради с печатной основой, не включенные в перечень программно-методического обеспечения учебного плана на 2017-2018 год. Они приобретались за счет родителей учеников.

«По результатам проверки прокурором района в отношении директора МБОУ «СОШ № 32 г. Пензы» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на получение общедоступного и бесплатного образования)», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На руководителей обеих образовательных организаций наложено административное наказание в виде предупреждения.

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Гость|14.12.2017 15:36|

Молодцы. Выслужились.

Гость|14.12.2017 15:40|

прокурорские работники, вам заняться чтоль больше нечем, за что по 50 тыщ. вам только платят

Гость|14.12.2017 15:43|

прокурорским явно нечем заняться, страдают откровенной профанацией, а по части 1 ст. 5.57 санкция:

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей,

какое на хрен предупреждение, если такие принципиальные, ниже низшего предела назначается при наличии смягчающих обстоятельств

очередная клоунада

Гость|14.12.2017 15:53|

только в этих школах нашли? насмешили!

Гость|14.12.2017 15:58|

Да во всех школах такие тетради сами родители покупают,причем в начальной школе по всем предметам.Чем прокуроров содержать,лучше бы эти бюджетные деньги на тетради в школы дали.

Гость|14.12.2017 16:13|

Пусть прокуроры попробуют научить первоклассников писать без тетрадей на печатной основе - "Прописи" называются! Я училась в 70-е годы по Прописям, брат -в 80-е по Прописям, которые покупали родители, и в 90-е родители детям покупали эти тетради. Если нет понятия, как учить и с помощью чего, то пусть сидят в своих кабинетах, умнее будут выглядеть.

Гость|14.12.2017 16:15|

Тогда на всех директоров надо наказывать ,это есть в каждой школе и детсаде.

Гость|14.12.2017 16:21|

Проверьте лучше питание в школах! И без предупреждения!

Гость|14.12.2017 16:25|

Заняться есть чем,да начальство не разрешает.

Гость|14.12.2017 16:39|

Гость писал(a):

Проверьте лучше питание в школах! И без предупреждения!
А у нас в колонии каждый день мясо. Если что - звоним прокурору.

Имя: Гость
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