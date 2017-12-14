14.12.2017 | 15:02

В воскресенье, 17 декабря, Дед Мороз и его сказочная свита оценят украшение улицы Московской к Новому году.

В 11:00 сказочный персонаж и его внучка Снегурочка с артистами, музыкантами и героями сказок пройдутся от драматического театра до площади Ленина. Там установлена главная елка города, а также дом Деда Мороза. После «приемки жилья» волшебник отпразднует новоселье.

Для жителей и гостей Пензы приготовили веселые песни, конкурсы, танцы и хороводы вокруг елки.

«С 23 декабря и по 14 января каждый день начиная с 17:00, как только площадь поменяет дневной наряд на новогодние огни, жителей города ждет праздничная часовая программа от Деда Мороза», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

План новогодних мероприятий разработало управление культуры областного центра.