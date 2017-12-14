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Общество | Дед Мороз проверит готовность Пензы к празднованию Нового года

14.12.2017|15:02
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В воскресенье, 17 декабря, Дед Мороз и его сказочная свита оценят украшение улицы Московской к Новому году.

В 11:00 сказочный персонаж и его внучка Снегурочка с артистами, музыкантами и героями сказок пройдутся от драматического театра до площади Ленина. Там установлена главная елка города, а также дом Деда Мороза. После «приемки жилья» волшебник отпразднует новоселье.

Для жителей и гостей Пензы приготовили веселые песни, конкурсы, танцы и хороводы вокруг елки.

«С 23 декабря и по 14 января каждый день начиная с 17:00, как только площадь поменяет дневной наряд на новогодние огни, жителей города ждет праздничная часовая программа от Деда Мороза», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

План новогодних мероприятий разработало управление культуры областного центра.

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Гость|14.12.2017 15:50|

Придет скоро настоящий дедушка мороз градусов на минус тридцать и по настоящему проверит готовность города к зиме.

Гость|14.12.2017 15:55|

наше правительство и губер лучше-бы трубы провнрили

Гость|14.12.2017 16:10|

Сегодня трубы не рвутся- Дед Мороз пожаловал)))))))))) Даже наше правительство в проверке больше доверяет зимнему волшебнику, нежели себе!

Гость|14.12.2017 16:19|

Дед Мороз и Ваша сказочная свита, переловите собак в Засечном! Они скоро перегрызут всех здесь.И не нужно большего подарка под елку.

Имя: Гость
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